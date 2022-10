Une production de l'huile d'olive de l’ordre de 685 hectolitres a été réalisée dans la wilaya de Bechar au titre de la campagne oléicole 2021/2022, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Cette production jugée "très satisfaisante" a été réalisée suite au développement de cette filière agricole dans la wilaya dans le Sud-ouest du pays qui a été marquée par la production de 8.202 quintaux d’olives des variétés "Chemlal" et "Sigoise", soit 2.671 quintaux d’olives de table et 6.231 quintaux d’olives récoltés et triturés pour l’extraction de la quantité d’huile d’olives (685 hl)", a précisé à l’APS la responsable du bureau de production végétale et investissements ruraux à la DSA, Laakri Yahi.

"L’opération de trituration des olives a été assurée par plusieurs huileries de Bechar, mais aussi dans d’autres régions dans le Nord-ouest du pays", a indiqué la même source.

La filière oléicole, introduite depuis le début de cette décennie dans les différentes zones agricoles de la wilaya de Bechar, occupe actuellement une superficie globale de 1. 033 ha dont 593 ha productif, a indiqué Mme Laakri.

S’agissant de la saison oléicole 2022/2023, la DSA prévoit une production globale de 13.400 quintaux sur une superficie de 820 ha sur les 16.785 ha dédiés à cette filière agricole au travers la wilaya de Bechar, a-t-elle fait savoir.