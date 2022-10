Les wilayas dans le sud du pays renferment un potentiel de jeunes en quête d’une meilleure prise en charge et d'un encadrement idoine et d’importantes structures sportives nécessitant une exploitation optimale, a indiqué lundi à Tamanrasset le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag.

"Les régions dans le Sud et le Grand sud du pays abritent un grand potentiel de jeunes qu'il appartient de prendre en charge efficacement à la faveur d'un encadrement efficient et judicieux et recèlent d'importantes infrastructures et installations sportives, toutes disciplines confondues, qui doivent être exploitées de façon optimale en vue de promouvoir les capacités physiques et créatrices de la jeunesse locale", a affirmé M. Sebgag en marge de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya.

"La wilaya de Tamanrasset dispose d'un riche réservoir de jeunes compétences capables de réaliser de grands exploits dans diverses disciplines sportives que les autorités locales doivent encourager en mettant à leur disposition les moyens et installations sportifs nécessaires", a souligné le ministre. Répondant aux préoccupations de la famille sportive et des jeunes de la région, Abderezzak Sebgag a indiqué qu’une réflexion est engagée pour établir une nouvelle approche permettant la prise en charge des déplacements des clubs sportifs dans le Sud et le Grand-Sud pour leurs participation dans diverses compétitions nationales et régionales.

Le ministre a, à ce titre, invité la société civile, notamment les associations sportives, à adhérer à la démarche visant la promotion des sports par un meilleur encadrement et l'exploitation des structures de jeunesse et sport non-exploitées en raison de l’absence d’encadrement, avant d'instruire les responsables de mettre ces installations au service des associations actives susceptibles de contribuer à la formation de base dans différentes activités sportives et de jeunesse.

M. Sebgag a procédé à l’inauguration d’une salle omnisports de 500 places qui vient s'ajouter à d'autres infrastructures sportives existantes dans les communes de la wilaya, dont trois (3) salles similaires, quatre stades de football, cinq (5) piscines de proximité, huit (8) autres piscines récréatives et 35 stades de proximité.

A ces installations viennent se greffer une médiathèque, quatre (4) auberges, trois (3) maisons de jeunes.

Il est recensé, par ailleurs 68 associations, trois ligues, 29 clubs de football, cinq clubs de handball.

Mettant à profit sa visite dans la région, le ministre a assisté à une partie des festivités commémoratives de la Journée nationale de l’émigration (17 octobre). Il s'est recueilli au cimetière des Chouhada de Tamanrasset, avant de présider, en compagnie des autorités locales, l’ouverture de la nouvelle saison de la formation professionnelle.

M. Sebgag a donné également le coup d’envoi de la caravane médicale multidisciplinaire à destination des zones d’ombre de la région de "Tarhinenet" et "Taguemart", avant d’inaugurer, dans la localité d’Outoul (20 km nord de Tamanrasset), une salle polyvalente où il a mis l’accent sur le nécessaire raccordement de cette structure au réseau d’Internet à la satisfaction des jeunes de la région.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports poursuivra demain mardi sa tournée de travail dans la wilaya par l’inspection et l’inauguration des structures sportives dans la commune de Tazrouk.