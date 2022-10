La Jordanie veille à ce que le Sommet arabe d'Alger soit une étape importante dans la dynamisation de l'action arabe commune et la réalisation de l'intégration économique, a déclaré dimanche le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Al-Safadi.

Dans une déclaration au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Al-Safadi a précisé que cette rencontre traduit "l'attachement commun à ce que le sommet arabe d'Alger prévu début novembre soit une étape importante dans la dynamisation de l'action arabe commune et la concrétisation de l'intégration économique arabe".

Ce sommet est "un message pour nos peuples arabes que nos pays continuent de travailler ensemble pour établir davantage de coordination et de coopération entre nous, au mieux de nos intérêts pour parvenir à un avenir meilleur".

M. Al-Safadi a indiqué avoir transmis les salutations du roi Abdallah II ainsi qu'un message verbal de sa part au président Tebboune, dans lequel il souligne son attachement "à accroître davantage la coopération et à construire les relations fraternelles qui unissent les deux pays".

Le message a porté également sur "les efforts déployés conjointement pour la dynamisation de l'action arabe face aux défis qui nous entourent tous et le règlement des questions arabes, avec à leur tête la question palestinienne, qui représente pour nous tous la question centrale".

A cet égard, M. Al-Safadi a salué "le grand effort déployé par l'Algérie pour unifier les rangs des Palestiniens" à la faveur de la "Déclaration d'Alger".

Le président Tebboune "a mis l'accent sur la volonté d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le processus de coopération bilatérale entre l'Algérie et la Jordanie" et "a adressé ses salutations à Sa Majesté le Roi Abdallah II", a-t-il précisé.

Cette rencontre traduit "la solidité des relations entre l'Algérie et la Jordanie et la volonté commune d'aller de l'avant vers une coopération effective fructueuse, profitable aux deux pays frères", ajoute le responsable jordanien.

Il a mis en avant la convergence des vues entre le président Tebboune et le roi Abdallah II pour "ouvrir de plus larges perspectives de coopération et créer de plus grands espaces pour travailler ensemble, au mieux des intérêts de nos deux pays frères et de l'ensemble de région arabe".