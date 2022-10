Le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a indiqué dimanche à El Bayadh que les efforts de l'institution qu'il préside portent présentement, en coordination avec divers partenaires, sur le lancement d'une nouvelle dynamique pour la généralisation de l'enseignement de la langue amazighe, consolider sa position et développer sa diversité linguistique à travers l'ensemble du territoire national.

Dans son intervention au Centre universitaire "Nour El-Bachir" sur "Les évolutions de la langue amazighe en Algérie", M. Assad a abordé les efforts du HCA dans la promotion de tamazight, affirmant que l'utilisation de cette langue connaît un développement dans les domaines de l'éducation, de la formation et des médias publics, en plus de son inscription dans les espaces institutionnels.

Il a évoqué les efforts du HCA dans l'accompagnement des inspecteurs de l'éducation, des compétences et des spécialistes de la langue amazighe pour adapter le programme scolaire de cette langue aux variables "targuis" et promouvoir tamazight dans toute sa diversité lin guistique.

Des efforts analogues sont consentis pour accompagner une équipe d'universitaires spécialisés en linguistique dans le cadre de la préparation d’un dossier sur l'Algérie dans la nouvelle édition de l’Atlas mondial des langues de l'UNESCO.

M. Assad a aussi évoqué les derniers travaux scientifiques et culturels du HCA, notamment la traduction et la transcription du "Tifinagh" au niveau de l'établissement général de développement de l’enseignement du tamazight pour les adultes et la traduction en cette langue des mémoires de combattants sur la Glorieuse guerre de libération nationale et d'affiches pour promouvoir les activités de célébration de la mémoire nationale et l’achèvement d'un projet d’édition de huit publications liées aux aspects de créativité culturelle et artistique de la langue amazighe.

L'intervention de Si El Hachemi Assad a également porté sur les nouveautés de la rentrée scolaire et universitaire actuelle, avec l’ouverture de deux départements de traduction de la langue amazighe vers d'autres langues aux universités de Bejaïa et de Tizi Ouzou, et une antenne à l'Ecole supérieure des enseignants de Bouzareah pour enseigner la langue amazighe aux enseignants du cycle secondaire.

A l'occasion de cette rencontre, une cérémonie de signature d'une convention de coopération et de partenariat entre le HCA et le Centre universitaire "Nour El Bachir" d’El Bayadh a eu lieu, en présence des autorités de la wilaya.

Cette convention vise à accompagner l'effort local au niveau du pôle universitaire dans le domaine de l'encouragement de la créativité et de la production intellectuelle en langue amazighe, l'intensification de l'activité dans le domaine de la connaissance, l'encouragement des échanges scientifiques et du savoir, l'accompagnement sur le terrain des étudiants et chercheurs spécialisés dans la langue et la culture amazighes, ainsi que le renforcement de la formule de publication conjointe avec cet établissement universitaire.

En marge de sa supervision du démarrage de l'enseignement de la langue amazighe dans deux classes du cycle primaire dans la ville d'El Bayadh, M. Assad a tenu une réunion de concertation avec des responsables du secteur de l'éducation de la wilaya et des enseignants de la langue amazighe.

La visite de deux jours du secrétaire général du HCA dans la wilaya d'El Bayadh s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activités de la même instance, qui vise à faire connaître les efforts de l'Etat pour promouvoir et développer la langue amazighe dans sa dimension nationale et académique à travers les différentes wilayas du pays, a-t-on souligné.