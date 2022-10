Le Programme d'appui au secteur de la Justice en Algérie qui s'inscrit dans le cadre du partenariat avec l'Union Européenne (UE), clôturé dimanche, vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs du secteur de la Justice, à la hauteur des standards internationaux, a indiqué le représentant du ministère de la Justice, Touati Yahia.

Lors de la cérémonie de clôture de ce Programme cofinancé par l'UE et le ministère de la Justice, M. Touati a déclaré qu'il "a été principalement dédié à l'appui du travail judiciaire et à sa promotion au rang des standards internationaux, et ce, à travers le renforcement des compétences professionnelles des acteurs du secteur de la Justice".

Ce Programme vise également, ajoute M. Touati, "l'accompagnement et la promotion de l'activité judiciaire et administrative, en renforçant l'indépendance de la justice et la modernisation de la gestion de ses mécanismes, facilitant ainsi l'accès aux juridictions, en plus du soutien institutionnel et du renforcement des compétences professionnelles des acteurs dans ce domaine".

Entamé en octobre 2015, ce programme a "contribué au renforcement et à la garantie d'une justice souveraine et indépendante, pour tous les justiciables" a mis en avant M. Touati, indiquant que "les parties bénéficiaires à l'instar des juges, des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des associations de la société civile ont tous manifesté leur adhésion au vu de ses avantages".

Après avoir indiqué que plus de 6400 employés du secteur de la Justice ont bénéficié de ce Programme, il s'est dit optimiste quant au "renouvellement de la coopération entre l'UE et le ministère de la Justice". De son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Samir Bendrissou a salué le partenariat entre l'Algérie et l'UE dans différents domaines, notamment celui de la Justice.

Le représentant de la délégation de l'UE en Algérie, Vincenzo Randazzo a, pour sa part, relevé "le succès de ce Programme qui a permis l'échange d'expertises entre les acteurs dans le secteur de la Justice des deux rives de la Méditerranée", exprimant sa "détermination à développer le partenariat entre l'UE et l'Algérie, notamment à travers l'établissement de programmes d'appui dans différents domaines".

Lors de cette rencontre, une vidéo a été projetée sur les acquis réalisés dans le Programme d'appui au secteur de la justice en Algérie, pour lequel plus de 10 millions d'euros ont été affectés.