Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, dimanche à Alger, que les élections communales partielles dans les wilayas de Bejaia et de Tizi-Ouzou se sont déroulées dans "des conditions normales".

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats provisoires des élections communales partielles des membres de certaines Assemblées populaires communales (APC) de Bejaia et de Tizi-Ouzou, tenues samedi, M. Charfi a précisé que l'échéance s'est déroulée "dans des conditions normales" et dans l'esprit de la pratique démocratique.

Affirmant que l'ANIE a assuré "toutes les conditions pour la réussite de ces élections communales partielles qui ont été organisées et encadrées comme toutes les autres échéances nationales", M. Charfi a affirmé que "+le caractère partiel+ ne diminue pas du sérieux dans leur organisation et des efforts consentis".

Le président de l'ANIE s'est dit satisfait du déroulement de l'opération dans une concurrence loyale qui a prévalu entre tous les candidats aussi bien ceux des listes indépendantes que de ceux des partis, rappelant qu'"aucun dépassement, ni contestation" n'ont été enregistrés par l'Autorité.

La prise de conscience a pris le dessus pendant ces élections, a fait remarquer M. Charfi qui a souligné que "l'objectif est d'élire des représentants capables de gérer les affaires publiques", d'autant que tout un chacun est conscient que "la démocratie est un choix personnel, dont la concrétisation passe par les représentants du peuple".

Par l'élection des membres des APC de Feraoun, M'cisna, Akbou et Toudja dans la wilaya de Bejaia et de Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya de Tizi Ouzou, tous les membres des APC du pays ont été élus dans l'Algérie nouvelle, a-t-il dit.