Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a pris part aux réunions plénières des institutions financières multilatérales, qui se tiennent à l'occasion des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international, durant lesquelles il a eu de "fructueux" échanges avec des ministres des Finances et experts présents à ces assises, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Dans le cadre de ces Assemblées annuelles, qui se tiennent à Washington du 12 au 17 octobre courant, M. Kassali a pris part aux réunions des gouverneurs arabes et africains avec le président du groupe de la BM, ainsi qu’à la réunion des ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales de la région MENA avec la directrice générale du FMI, a précisé la même source.

Ces réunions ont constitué "une plateforme d’échange de points de vue sur les préoccupations qui touchent ces régions dans un contexte marqué par une incertitude économique grandissante, en raison de la persistance des effets des crises alimentaire et énergétique et des pressions inflationnistes qui caractérisent la situation économique mondiale actuelle", a ajouté le communiqué.

Les participants à ces rencontres ont, aussi, échangé avec les dirigeants des institutions de Brotton Woods sur les voies et moyens permettant à ces dernières d’accompagner les pays de ces régions dans leurs efforts de développement.

Le ministre a pris part, également, à la réunion du conclave ministériel sur le capital humain de la BM, qui a porté sur la question de "la protection et le renforcement du capital humain dans un contexte de crise alimentaire mondiale", a fait savoir le ministère.

Dans son intervention lors de ce conclave, M. Kassali a indiqué que "l’Algérie compte beaucoup sur son capital humain comme ressource primaire à grande valeur, ainsi que sur le secteur de l’agriculture comme une activité économique clé pour assurer l’objectif d’une plus grande sécurité alimentaire à moyen et long terme".

A ce propos, il a rappelé les mesures de riposte engagées par le gouvernement algérien pour faire face aux pressions inflationnistes, liées notamment à l’augmentation des prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, précisant que "le pays œuvre continuellement à garantir une vie décente aux citoyens, en leur assurant l’accès aux produits nécessaires tels que les biens alimentaires, la scolarisation et la santé".

Cela a valu à l’Algérie, a-t-il mentionné, "d’être en haut des classements internationaux tel que le rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement, qui classe l’Algérie à la 3ème place au niveau de l’Afrique ainsi que le rapport du Programme d'alimentation mondial des Nations unies qui attribue au pays la 1ère place en Afrique en matière de sécurité alimentaire durant la période 2018-2020".

A cet égard, M. KassaIi a souligné que "l’Algérie tend aujourd’hui à renforcer ce positionnement, par l’adoption d’une politique de développement du secteur agricole et rural basée sur une démarche structurante et intégrée, et ce, dans l’objectif de renforcer la sécurité alimentaire du pays et la promotion d’une agriculture moderne et performante, créatrice de richesses et d’emplois, susceptible de contribuer à la diversification de l’économie nationale et à la réduction du déséquilibre de la balance commerciale".

En marge de ces assemblées annuelles, "le ministre des Finances s’est entretenu avec certains de ses homologues d’autres pays, avec lesquels il a abordé l’état des relations de coopération et les moyens de les développer davantage", a-t-on souligné de même source.