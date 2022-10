Des travaux d'aménagement et d’équipement sont actuellement en cours dans la wilaya d'Oran sur des assiettes foncières devant accueillir de nouveaux projets d'investissement, a révélé dimanche le wali, Saïd Sayoud.

Le même responsable a souligné, lors d'une journée d'étude sur l'explication du nouveau code d’investissement organisée par la Direction de l'industrie, que la wilaya a bénéficié de l'implantation d’une zone industrielle dans la commune de Tafraoui, qui occupe une superficie de 596 hectares et d'une zone industrielle dans la commune de Bethioua sur une superficie de 592 hectares, dont les autorisations de lotissement sont en cours d'élaboration, en plus de l'implantation de trois mini zones d'activités pour les startups.

Il a ajouté que les services de la wilaya ont lancé les travaux d’aménagement des trois mini-zones d'activités pour la distribution des terrains d'une superficie comprise entre 200 et 600 mètres carrés à des investisseurs parmi les propriétaires de startups, et ce avant la fin du premier trimestre de l'année 2023, "afin de renforcer ce type d'entreprises auxquelles l'Etat attache une importance particulière".

Le wali a indiqué que la wilaya d'Oran compte quatre grandes zones industrielles et 35 zones d'activités dont 15 zones en cours de réalisation à travers la plupart de ses communes, toutes sont destinées à recevoir de sérieux projets d'investissement créateurs de richesse et d'emplois.

La wilaya a aussi récupéré, au cours des derniers mois, 385 hectares d’assiettes foncières après avoir annulé 377 décisions d’attribution d’assiettes foncières pour non concrétisation de projets d'investissement par leurs propriétaires.

Elles seront réaffectées à des investisseurs sérieux pour lancer des projets qui apportent une valeur ajoutée à l'économie nationale et permettent la création de nouveaux emplois, selon le même responsable.

Le wali d'Oran a salué les gros efforts fournis par la commission de wilaya chargée de la levée des restrictions sur les projets d'investissements inactifs, qui a pu, en huit mois, étudier 245 dossiers de projets inactifs et lever les restrictions sur 200 en leur remettant les autorisations nécessaires pour démarrer le travail et la production.

De son côté, Salah Bousbia, cadre au ministère de l'Industrie a fait lecture des dispositions contenues dans le nouveau code de l'investissement et les changements les plus importants introduits dans le cadre de la stratégie de levée des obstacles et d'encouragement de l'investissement, initiée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son pari de faire de 2023 l'année du décollage économique.

Les opérateurs économiques, participant à cette journée d'étude, organisée au Centre des conventions "Mohamed Benahmed", ont salué les facilités prévues par le code d’investissement pour l'année 2022, qui sert le véritable investisseur et met fin à de nombreuses entraves.

Des dizaines d'entreprises de production et de service ont présenté leurs produits lors d'une exposition organisée en marge de cette rencontre, et leurs représentants ont discuté des possibilités de coopération et d'échange entre eux pour élargir leurs activités.