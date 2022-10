Pas moins de 187 femmes rurales de la wilaya de Mascara ont bénéficié d’unités de production en début d'année en cours à septembre dernier, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité.

Le directeur de cette instance, Omar Drourou a déclaré , à l’APS en marge d’une cérémonie célébrant la journée mondiale de la femme rurale, que cette opération qui s'inscrit dans le cadre du programme de soutien à la femme rurale et les familles productives, à laquelle veille le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a permis à 187 femmes rurales de bénéficier de machines à coudre et de matériel de fabrication de pâtes alimentaires, ainsi que 100 têtes d’ovins et de caprins.

Il est attendu, du reste, la programmation avant la fin de l’année en cours, d’opérations de distribution de machines à coudre et de matériel de fabrication de pâtes alimentaires, en plus d’arbustes fruitiers et de ruches de miel pleines à près de 200 femmes qui vivent dans les groupements d’habitat rural enclavés des différentes communes de la wilaya, ayant fait auparavant l’objet d’un recensement par les cellules de proximité.

Une opération qui a été menée, de concert, avec les services communaux, selon la même source.

En outre, la direction sus-indiquée poursuit, en collaboration avec la même cellule de proximité, les sorties de sensibilisation au profit des femmes qui habitent dans les zones rurales enclavées, leur expliquant les dispositifs mis en place par l’Etat leur permettant de créer des activités artisanales et agricoles, dont les agences de gestion du micro-crédit (ANGEM) et nationale d’appui au développement de l’entreprenariat (ANADE).

Il est question également de faire connaître, aux femmes rurales, à la faveur des sorties qui se poursuivent jusqu’à la fin de l’année en cours, le programme tracé par le ministère de tutelle visant à les épanouir et leur inculquer la culture entrepreneuriale afin qu’elles puissent créer par elles-mêmes, de petites activités économiques dans leurs régions, selon M. Drourou.

La célébration de la journée mondiale de la femme rurale a donné lieu à la tenue d’une exposition de plusieurs produits fabriqués par les femmes rurales de la wilaya dans les domaines de la pâtisserie et de la cuisine traditionnelles et de la poterie, de même que la remise de machines à coudre à 5 femmes des zones enclavées des communes d'Aïn Frah, Ghrouss et Oued El Abtal.