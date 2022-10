Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a appelé, samedi à Alger, à lutter avec rigueur contre les crimes graves portant atteinte à l'ordre public, y compris la spéculation et les accidents de la route, à travers la consécration de l'autorité de l'Etat et la prise des mesures nécessaires à l'encontre des mis en cause.

Présidant l'ouverture des travaux d'une réunion avec les présidents et procureurs généraux près des cours de justice, au siège du ministère, le ministre a appelé les procureurs généraux à "lutter avec rigueur contre les crimes graves portant atteinte à l'ordre public, y compris la spéculation, les accidents de la route, l'atteinte aux biens publics, les incendies et le trafic de drogue en consacrant l'autorité de l'Etat et sa présence sur terrain pour que le citoyen se sente en sécurité".

Dans le même sillage, il a appelé les procureurs de la République à "prendre les mesures nécessaires à l'encontre de toute personne attentant à la sécurité et la stabilité de la société, à la quiétude du citoyen ou à l'économie nationale et la santé publique", en informant l'opinion publique locale et nationale de toutes les affaires préoccupantes et des mesures prises à travers la publication de communiqués de presse ou la tenue de conférence de presse, le cas échant, pour démentir les rumeurs et allégations relayées notamment sur les réseaux sociaux.

Concernant la réunion, le ministre a précisé qu'elle verra la présentation des "activités judiciaires durant l'année judicaire dernière et l'évaluation exhaustive des réalisations ainsi que le programme de l'année en cours", ajoutant que la réunion portera sur plusieurs axes dont "le traitement des affaires graves portant atteinte à l'ordre public, y compris la spéculation, les accidents de la route, l'atteinte aux biens publics, les incendies et le trafic de drogue".

En parallèle, M. Tabi a fait savoir que la numérisation sera évoquée dans l'action judiciaire, étant un axe majeur dans le programme du gouvernement et un domaine sur lequel s'attèlera l'Etat pour la généraliser à tous les secteurs, ajoutant que les efforts seront focalisés sur "l'aspect sécuritaire en matière de systèmes informatiques en plus de l'activité judiciaire et le recouvrement des fonds dus à l'Etat, à travers la liquidation des amendes, des dépenses judicaires et des cautions outre le pouvoir de disposer des bien saisis notamment les véhicules".

A cette occasion, il a rappelé "l'élaboration, l'année dernière, d'une série d'axes et de projets ayant fait l'objet d'un suivi continu durant toute l'année, dont la lutte contre la criminalité grave, la prise en charge du citoyen étant un acteur principal de la réforme judiciaire, la valorisation de la ressource humaine, le recouvrement des amendes et des coûts judiciaires et autres".

Le ministre a également salué les "efforts colossaux consentis dans la cadre de la mise en œuvre des ateliers", fustigeant, par ailleurs, la lenteur enregistrée dans le traitement de certains dossiers de "grande importance".