Le nombre d'adhérents au mouvement des Scouts Musulmans Algériens a atteint jusqu’ici près de 200.000 membres à travers le territoire national, a affirmé, samedi à Ouargla, le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui.

Intervenant en ouverture de la saison des Scouts (2022/2023), M. Hamzaoui a souligné que "le commandement général des scouts qui compte près de 200.000 adhérents, vise, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, à encourager l’adhésion des jeunes aux SMA pour atteindre plus d’un (1) million de membres".

Après avoir mis en valeur la mission pionnière des SMA dans l’éducation des générations montantes, l’ancrage des valeurs de solidarité, de patriotisme et de cohésion sociale, M. Hamzaoui a qualifié les SMA d’importants partenaires pour le développement et la continuité du parcours des Chouhada et des Moudjahidine, en plus de la consolidation de la place de l’Algérie sur la scène internationale.

Il a, à ce titre, rappelé les sacrifices consentis par les SMA durant et après la guerre de libération ainsi que leurs participations dans les initiatives de solidarité, des actions de volontariat lors des crises, dont celle de la pandémie de Coronavirus et les incendies déclarés à travers le pays.

Cette cérémonie d’ouverture à laquelle ont assisté les autorités locales et des cadres et membres des SMA issus de divers wilaya, a donné lieu à une diffusion de documentaires sur les réalisations des SMA à l'échelle nationale et internationale, en plus de l’organisation d’une réception en l’honneur de commandants et commissaires des SMA.