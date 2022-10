Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu, samedi soir à Alger, avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Al-Safadi sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales, et les préparatifs en cours pour la tenue du prochain Sommet arabe prévu à Alger.

Dans une déclaration à la presse à l'issue des entretiens entre les deux parties, élargis aux délégations des deux pays, M. Lamamra a indiqué que la visite du ministre jordanien en Algérie vient à point nommé pour "promouvoir les relations bilatérales", notamment après une longue absence due aux mesures liées à la pandémie de Covid-19, soulignant qu'il y a de "nombreux accords entre les deux pays qui nécessitent leur mise en œuvre sur le terrain".

La rencontre a permis d'aborder les derniers préparatifs du Sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochain, a ajouté M. Lamamra qui a exprimé ses "remerciements au Royaume hachémite pour son appui à la réussite de ce Sommet".

Pour sa part, le chef de diplomatie jordanienne a mis l'accent sur "l'importance" de sa visite en Algérie pour promouvoir les relations historiques et privilégiées liant les deux pays frères.

Le ministre jordanien a indiqué avoir évoqué avec M. Lamamra, les relations bilatérales, soulignant "la volonté de la Jordanie de les développer au mieux des intérêts des deux pays frères".

Il a également fait état de "larges perspectives de coopération entre les deux pays dans divers domaines" M. Al-Safadi a fait savoir, en outre, que les discussions avaient porté sur "la planification pratique pour la tenue de la Commission mixte algéro-jordanienne en vue d'examiner les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme, de l'éducation et de l'investissement. Plusieurs accords ont été évoqués qui font l'objet d'un dialogue pour élargir la coopération en matière d'enseignement et d'investissement, et dans le domaine médical et autres.

"Il a été convenu de la mise en place d'un groupe de travail relevant des ministères des Affaires étrangères des deux pays", pour une adhésion plus large incluant toutes les parties concernées par la coopération bilatérale dans tous les domaines", a souligné M. Al-Safadi.

Le ministre jordanien a salué "le souci des Algériens d'oeuvrer à la promotion de la coopération entre les deux pays frères". Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi est en visite officielle en Algérie.