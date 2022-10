Des représentants du groupe "Stellantis" de l'industrie automobile ont visité samedi le site devant accueillir l'usine de véhicules "Fiat" dans la commune de Tafraoui (Oran), a-t-on appris auprès de la wilaya.

Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, qui accompagnait les représentants du groupe "Stellantis" lors de cette visite, a déclaré qu'il "œuvrera à accélérer le rythme des travaux de réalisation de cette usine pour la mettre en production le plus tôt possible, afin de concrétiser les démarches et les efforts de l'Etat accordés aux projets industriels qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement".

Le même responsable a également supervisé une rencontre avec des représentants du groupe "Stellantis", quatrième constructeur automobile mondial, qui compte la marque "Fiat" dans son portefeuille, en présence de cadres du Premier ministère et du ministère de l'Industrie.

Au cours de cette rencontre, le wali a souligné qu'il fournira "toutes les facilités nécessaires" et veillera à la réalisation de ce projet "conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui attache une grande importance à ces projets".

Un accord-cadre avait été signé jeudi dernier à Alger entre le ministère de l'Industrie et le constructeur automobile italien Fiat pour monter un projet de fabrication de véhicules dans la zone industrielle de Tafraoui, dans la wilaya d'Oran.