Une Journée de sensibilisation au profit des professionnels de la pêche et des opérateurs économiques sur la création de coopératives de pêche, a été organisée samedi au port de pêche de Tamenfoust, à l'initiative de la direction de la pêche et de l'aquaculture (DPA) de la wilaya d'Alger.

Inscrite dans le cadre d'une campagne nationale, la Journée de sensibilisation des professionnels de la pêche, à laquelle ont pris part pêcheurs et porteurs de projets, a été marquée par un débat entre le collectif marin abordant diverses préoccupations des professionnels du secteur.

Dans ce cadre, le directeur de la pêche et de l'aquaculture (DPA) de la wilaya d'Alger, Cherif Kadri a souligné que cette rencontre constituait "un travail anticipatif" qui vise à encourager les professionnels du secteur à s'organiser en coopératives dans les différentes branches du secteur, en attendant la promulgation prochaine du décret exécutif régulant ce type d'organisation professionnelle.

Il a dans ce sens expliqué que la création de coopératives devrait permettre d'améliorer la situation socioéconomique des professionnels de la pêche et d'accompagner leurs ambitions, à travers la promotion de l'esprit de coopération et la baisse des coûts des produits et des services relatifs aux activités du secteur".

Les coopératives contribueront également, selon le directeur, à l'amélioration de la qualité de commercialisation de toutes les productions de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la promotion des ressources humaines et la création d'emplois.

M. Kadri a assuré, par ailleurs, que les procédures de création des coopératives, devant comprendre au minimum cinq individus avec un capital variable, ont été simplifiées pour inciter les professionnels du secteur à y adhérer.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur a indiqué que la wilaya d'Alger comptait actuellement 28 coopératives activant dans les filières au ramendage des filets de pêche, la pêche artisanale, les sardiniers, les chalutiers, et dans la transformation et la valorisation des produits de la pêche.

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part également des représentants de la Chambre de la pêche et l'aquaculture et des présidents d'associations qui activent dans ce domaine, les pêcheurs ont soulevé divers préoccupations socio-professionnelles relatives notamment à la sécurité sociale et aux "lourdeurs administratives" dans le renouvellement de la carte bleue (autorisation de pêche).

D'autres ont proposé l'activation du rôle du comité chargé du secteur de la pêche dans les APC côtières, l'organisation d'opérations de nettoiement de certains ports de pêche ainsi que l'attribution des cases de pêcheurs.

M. Kadri a assuré que la nouvelle vision de gestion des ports de pêche, dans le cadre de la création prochaine d'une autorité portuaire, permettra une meilleure organisation de ces infrastructures, soulignant que les APC en coordination avec la DPA, peuvent toutefois "inscrire et concrétiser certains projets répondant à des préoccupations dans le cadre des programme communal de développement".