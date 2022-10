Pas moins de 50 participantes venues des wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Souk Ahras et de Khenchela Souk ont pris part samedi à l’exposition régionale des produits de la femme rurale organisée à Dar El Fellah (maison de l’agriculteur) de la commune d’El Hamma (Khenchela).

L'exposition, montée par la Caisse régionale de mutualité agricole de Khenchela (CRMA) et dont l’ouverture a été présidée par le chef de l’exécutif, Mohamed Mahiout, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale (15 octobre), a été marquée par l’exposition de divers produits agricoles et agroalimentaire, ainsi que des produits de l’artisanat.

Parmi les produits alimentaires exposés, le miel, les fromages, mais aussi les gâteaux et plats traditionnels des wilayas de Khenchela, Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Batna, ainsi que des produits de l’artisanat d’art y compris la faïence, la poterie, dinanderie et bijoux, en plus de l’habit traditionnel, les produits d’industries de transformation, à l’instar des huiles essentielles et médicinales et articles de toilette.

Le wali de Khenchela a mis en avant l’importance du rôle de la femme dans le développement durable et l’autonomie pour contribuer au développement économique, rappelant des efforts de l’Etat visant la promotion de la femme rurale et son encouragement à investir par le biais de l’entrepreneuriat.

Le directeur local des services agricoles (DSA), Rachid Bouallegue, a indiqué, pour sa part, que cette exposition vise à exposer et à commercialiser des produits fabriqués par la femme rurale et vendus directement au consommateur pour briser le cycle de la médiation, mais également mettre en lumière les nombreux projets initiés par des femmes au foyer dont les bénéfices financiers reviennent à la famille et contribuent à améliorer ses conditions de vie.

Zoulikha Khouni, exposante et présidente de l’association "Anamel El mar'a errifia" de la wilaya de Khenchela, a insisté sur l'importance de mettre en valeur les marchés de produits des femmes rurales qui sont de qualité, appelant les autorités locales, les Directions des services agricoles de chaque wilaya, de l'action sociale et de la solidarité à contribuer à la promotion de ces produits et de faciliter leur commercialisation.

Mme Khouni participe, en compagnie des représentants de l'association qu'elle préside, avec des produits alimentaires du v illage "Hala", dans la commune de Khirane, réputé pour sa confiture de pomme et son huile de figue de barbarie.

Pour sa part, Mme Rabiaia Dala, de la commune de Dhalâa, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, qui expose des produits laitiers, dont des fromages, a appelé à la nécessité d'ouvrir des marchés permanents pour ces produits qui offrent des opportunités d'emploi et des revenus pour de nombreuses familles rurales.

La Direction de la Caisse régionale de mutualité agricole de Khenchela a honoré, en marge de cette exposition régionale, 50 femmes rurales adhérentes aux CRMA des wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi et Souk Ahras pour les efforts qu'elles ont déployées pour améliorer l'économie locale et créer des emplois au profit des femmes au foyer, notamment dans les régions éloignées et isolées.