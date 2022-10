Un ouvrage d'information et d'éducation sanitaire et thérapeutique, permettant à la population en générale d'adopter une bonne hygiène de vie, a été publié par le ministère de la Santé.

Intitulé "Guide alimentaire et d'hygiène de vie", la publication a été élaborée dans un objectif d'information et d'éducation, permettant aux professionnels de la santé de "dispenser une éducation sanitaire et thérapeutique réaliste aux patients et à la population en générale, notamment aux familles pour leurs permettre d'acquérir des compétences pour adopter une bonne hygiène de vie dans tous les milieux de vie", peut-on lire.

Ces compétences visent à "répondre aux besoins en nutriments de l'organisme, de préserver ou améliorer sa santé et réduire le risque de maladies chroniques", est-il précisé.

Composé de 99 pages et incluant des conseils pratiques, il traite différents thèmes liés aux principes d'une bonne hygiène de vie dont l'alimentation saine de l'adulte, l'activité physique, le surpoids-obésité, le tabagisme et le sommeil ainsi que la gestion du stress.

Le guide est défini par ses concepteurs comm e étant "un outil simple, mettant en lumière la relation entre +hygiène de vie et santé+, tenant compte des nouvelles connaissances relatives, entres autres, aux habitudes alimentaires à intégrer à notre vie quotidienne pour faire des choix alimentaires sains (...), nécessaires à la prévention et au traitement des maladies non transmissibles et où l'éducation nutritionnelle joue un rôle capital".