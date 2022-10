Un total de 49.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière ont été fournies à la wilaya de Constantine au titre de la campagne 2022-2023, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la Santé.

S'exprimant en marge du lancement de la campagne, dont le coup d'envoi a été donné à partir de la polyclinique de la cité des Muriers, au chef- lieu de wilaya, le chargé de la communication et de l'information au sein de cette direction, Amir Aidoune, a indiqué que cette quantité de doses de vaccin est "suffisante" pour répondre à la demande exprimée par les structures de santé de la wilaya.

Le responsable a souligné dans ce contexte que toutes les procédures organisationnelles relatives à la sélection des espaces devant abriter l'opération de vaccination ont été finalisées, faisant savoir que 65 centres de vaccination ont été mobilisés.

La campagne de vaccination cible en priorité les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques, les enfants, les femmes enceintes et les personnels du secteur de la santé, a-t-il rappelé, ajoutant que l'opération vise à éviter des cas de grippe graves et des hospitalisations durant cette période "sensible".

M. Aidoune a également mis en exergue l'importance des médias dans la sensibilisation sur la vaccination contre la grippe saisonnière.

Il est à noter que des spots et des affiches publicitaires renseignant sur les précautions à prendre pour éviter la propagation de la grippe ont été mises à la disposition des citoyens à travers les établissements de santé et des campagnes de sensibilisation sont programmées au niveau des places publiques.