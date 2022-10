Le Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, a indiqué samedi suivre de près la situation des membres de la communauté algérienne établie au Burkina Faso suite aux derniers développements intervenus dans ce pays.

"Devant les derniers développements intervenant au Burkina Faso, le Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, à travers l’Ambassade d’Algérie à Ouagadougou, suit de près la situation des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays" précise le ministère dans un communiqué.

Le Ministère "tient à rassurer qu’aucun incident n’a été rapporté en ce qui concerne nos ressortissants.

Les Algériens résidants ou en transit à Ouagadougou sont invités à rester dans leurs lieux d’hébergement et à continuer à observer les consignes de sécurité et de prudence en évitant tout déplacement non indispensable", ajoute-t-on de même source.

Le Ministère "encourage les ressortissants algériens à continuer à maintenir un contact permanent" avec l ’Ambassade d’Algérie à Ouagadougou à travers les numéros suivants : 0022625368181 ou 0022625368182 .