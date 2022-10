Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, samedi à Tébessa, que la jeunesse algérienne "est consciente des questions décisives de l'heure" et constitue un prolongement de la jeunesse d'hier qui a déclenché la Révolution avec fierté, amour, respect et reconnaissance au pays.

"Aujourd'hui, la jeunesse algérienne est consciente des questions décisives de l'heure et place sa totale confiance en les institutions de l'Etat", a déclaré le ministre dans une allocution prononcée à l'occasion du premier Forum des jeunes d'Algérie baptisé au nom de la martyre "Dounia Bouhlassa" à la salle des conférences "Chahid Abbad Ezzine".

Pour lui, cette rencontre avec la jeunesse algérienne, fidèle à sa patrie, "représente une image radieuse", puisque "cette jeunesse constitue le socle de toutes les opérations d'édification de l'édifice national et le moteur principal du développement dans divers domaines pour ancrer les valeurs citoyennes, relever les défis et gagner les enjeux".

"La jeunesse algérienne doit être fière aujourd'hui des réalisations accomplies durant la glorieuse guerre de lib ération, une guerre parmi les plus importantes révolutions au niveau mondial, en s'inspirant de ses valeurs et hauts faits et en tirant les enseignements et les leçons", a-t-il dit.

"La jeunesse algérienne vit aujourd'hui un élan national et un retour en force de l'esprit d'appartenance au pays à tous les niveaux", a renchéri M.Rebiga qui a tenu à souligner que "la jeunesse place aujourd'hui sa totale confiance en son pays et ses institutions et ne voit aucun autre destin que celui qu'elle trouve dans cette patrie". Le ministre a appelé la jeunesse à "étudier le patrimoine historique pour comprendre les questions politiques, culturelles, économiques et sociales et partant, ancrer les valeurs de la nation dans le processus du développement du pays".

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, avait assisté à l'ouverture des manifestations du premier Forum des jeunes d'Algérie placé sous le thème "la citoyenneté et l’accès des jeunes à la politique" dont l'organisation est initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), avant de rendre visite au moudjahid Cherif Dhouayfia, secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et ancien membre de l'Armée de libération nationale (ALN) et au moudjahid Mohamed Baaloudj, pour s'enquérir de leur santé.