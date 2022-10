Une délégation du Centre arabe d’information touristique s'est rendue samedi au siège du ministère de la Culture et des Arts et au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, à l'invitation de la ministre du Secteur, Mme Soraya Mouloudji, selon un communiqué du ministère.

Cette délégation se trouve en Algérie depuis quelques jours pour participer au 21e Salon International du tourisme et des voyages (SITEV), inauguré, jeudi dernier, au Palais des expositions-Pins maritimes à Alger. La délégation a visité plusieurs sites à Alger, Tipasa et Oran dans le cadre de la promotion des potentialités touristiques de l'Algérie.

La délégation est composée du vice-président du Centre et du responsable du bureau Algérie, de journalistes et des créateurs de contenus touristiques de plusieurs pays arabes à l'instar de la Tunisie, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et6 les Emirats Arabes Unis.

A cette occasion, la ministre a présenté à la délégation un exposé sur le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie, et examiné les moyens de la coordination et de la coopération pour promouvoir le tourisme culturel algérien à l'échelle nationale, régionale et internationale.