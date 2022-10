Le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Sud-Africain Patrice Motsepe, s’est dit samedi "confiant" quant à la possibilité de l'Algérie à réussir l'organisation du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr) prévu du 13 janvier au 4 février prochains.

"Nous allons avoir des installations de classe mondiale. J’ai confiance en la possibilité de l’Algérie à organiser un beau CHAN, ce sera le meilleur de l’histoire de la compétition. J’ai rencontré il y a quelques semaines le Président de la République, et je suis sorti avec l’idée qu'il est quelqu’un qui aime le football. Je suis optimiste pour la réussite du prochain CHAN", a indiqué Motsepe lors d'une conférence de presse organisée à Alger. Le président de la CAF a rallié Alger tôt ce samedi pour assister, en compagnie des membres du Comité exécutif, à la cérémonie du tirage au sort du CHAN-2022, prévue ce soir à l’Opéra d’Alger (19h00). Pour la première fois, dix-huit (18) équipes prendront part à la compétition, suite à la décision de la CAF d'augmenter le nombre des équipes participantes.

Les équipes seront scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois nations. La compétition se jouera aux stades de Baraki (Alger), du 5-juillet d’Alger (Alger), Miloud- Hadefi d’Oran, et Chahid-Hamlaoui de Constantine. "Nous sommes très excités par rapport à ce CHAN, et nous sommes conscients que cette compétition va nous permettre de voir du beau football. Je remercie les autres pays qui nous ont soutenus à l’image de l’Egypte, du Ghana, du Cameroun, et de la Tunisie, ainsi que leurs gouvernements.

Nous sommes fiers du développement du football continental", a-t-il ajouté. Et de conclure : "On devrait toujours exprimer nos opinions de désaccords, y compris nos critiques. On doit être transparents, on doit s’assurer que la compétition soit de qualité. Le protocole d’accord du CHAN sera signé à la fin du mois, ce sera une simple formalité. Je suis confiant de pouvoir assister un à tournoi extraordinaire", a-t-il souligné. Pour rappel, la cérémonie du tirage au sort sera rehaussée par la présence de hauts responsables algériens et d'anciens vainqueurs de l'épreuve à l’image de Mohamed Nasnoush (Libye), Aymen Mathlouthi (Tunisie), ou encore le portier Robert Kidiaba (RD Congo).