A 103 jours du coup d’envoi du 7e championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, prévu en Algérie (13 janvier - 4 février), le compte à rebours a été enclenché, à l’occasion du tirage au sort effectué samedi soir à l’Opéra d’Alger.

Quatre années après avoir été désignée pays hôte de cette 7e CHAN, l’Algérie est entrée de plein fouet dans l’ambiance de cette compétition, qui constitue le premier rendez-vous footballistique majeur qu’organise le pays depuis la Coupe d’Afrique des nations CAN-1990.

La cérémonie du tirage au sort a été rehaussée par la présence du président de la Confédération africaine (CAF) le Sud-africain Patrice Motsepe, des membres du gouvernement, ainsi que d’anciens joueurs de l’équipe nationale tels que Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi, Dziri Billel, ou encore le portier Lounès Gaouaoui.

Avant le début de l’opération du tirage au sort, auquel il a été convié notamment l’ancien international algérien Abdelmoumen Djabou, le président de la Fédération algérienne (FAF), Djahid Zefizef, a tenu, à travers u ne allocution, à rassurer les acteurs du football continental sur l’engagement de l’Etat à faire du prochain CHAN une totale réussite.

Le premier responsable de l’instance fédérale a profité de cette occasion pour annoncer officiellement la candidature de l’Algérie pour abriter la CAN-2025, au lendemain de la décision de la CAF de retirer l’organisation à la Guinée, en raison du retard accusé dans les travaux d’infrastructures exigés par la CAF.

Il s’en est suivi une intervention du président de la CAF, au cours de laquelle il s’est dit "confiant" du potentiel de l’Algérie à organiser "un tournoi exceptionnel et historique".

Tous les représentants des sélections participantes au prochain CHAN ont suivi ensuite avec grande attention le tirage au sort, qui a donné lieu notamment à un groupe A composé de l’Algérie, de la Libye, de l’Ethiopie, et du Mozambique, et dont les matchs se joueront au nouveau stade de Baraki.

Pour la première fois, dix-huit (18) équipes prendront part à cette compétition, suite à la décision de la CAF d'augmenter le nombre d'équipes participantes.

Les équipes ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que seuls les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

Pour rappel, la compétition se jouera aux stades de Baraki (Alger), du 5-juillet 62 (Alger), Miloud-Hadefi d’Oran, et Chahid-Hamlaoui de Constantine.