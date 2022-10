Une opération de nettoyage des plages, initiée par la Délégation de l'Union européenne en Algérie, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, a été lancée, samedi, à la plage familiale de Zéralda (Ouest d'Alger).

Cette opération, qui entre dans le cadre de la campagne mondiale "EU Beach CleanUp", co-organisée depuis 2017 par l'UE et l'ONU entre juin et fin octobre pour sensibiliser à la pollution plastique, est la 3ème du genre à Alger, après celle organisée en 2019 à la plage Kheloufi de Zéralda et en 2021 à la plage de Sidi Fredj.

Elle vise "à la fois à nettoyer la plage de toutes sortes de déchets, mais aussi à sensibiliser les jeunes générations afin que nos enfants grandissent avec une notion d'écocitoyenneté", a déclaré le directeur central au ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, Raouf Hadj Aissa.

Cette action ayant pour slogan "Laisse la plage plus propre qu'elle ne l'était", prouve, selon lui, que "la question de l'environnement est prise au sérieux en Algérie, et l'impact des déchets, notamment le plastic, est connu, vu que, si ce gendre de déchets n'est pas ramassé en amont, on risque de le retrouver demain dans nos assiettes", a-t-il précisé en annonçant le coup d'envoi de cette opération.

Pour sa part, l'ambassadeur-chef de la Délégation de l'Union européenne en Algérie, Thomas Eckert, a affirmé que les déchets en Méditerranée "sont un défi qui ne concerne pas seulement l'Algérie mais aussi l'Europe", révélant que "85% des déchets en Méditerranée sont du plastique".

"Cette opération permet de donner un modèle, pour limiter les déchets dans la nature et nettoyer après ce qui reste", a-t-il ajouté.

Cette opération a vu la participation des établissements sous tutelle du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, à l'instar de l'Agence nationale des déchets (AND), le Commissariat national du littoral et du Conservatoire national des formations à l'environnement, ainsi que de nombreuses associations, des citoyens et des groupes de Scouts.

L'AND a prévu, à l'occasion, un tri sélectif des déchets en distribuant des sachets de différentes couleurs pour trier les déchets selon leur nature, pour les remettre, par la suite, à des opérateurs activant dans le domaine du recyclage.