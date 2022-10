Un accord de coopération dans le domaine de la formation touristique et l'échange des expertises a été signé, samedi à Alger, entre l'Algérie et la République islamique de Mauritanie.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de signature, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a affirmé que "l'accord vise à renforcer et consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine du recyclage, de la formation touristique et l'échange des expertises pour développer les capacités de la ressource humaine".