La campagne labours-semailles a été lancée samedi dans la wilaya d'Ain Témouchent au titre de la saison agricole 2022-2023, qui devra cibler une superficie estimée à 114.000 hectares réservés à la céréaliculture.

Le directeur des services agricoles (DSA), Ghali Boulenouar a souligné que la surface ciblée, lors de la campagne labours-semailles de cette saison connaît une hausse de 800 ha par rapport à la surface de l’année dernière.

Les responsables du secteur agricole œuvrent à l’emblavement de 64.000 ha de blé dur, 9.000 ha de blé tendre qui s’ajoutent à 39000 ha réservés à l’orge et 2000 ha à l’avoine avec la mobilisation de 3.786 tracteurs, 5.970 engins de labours et autres, pour la réussite de cette campagne.

Le wali d'Ain Temouchent, M'hamed Moumen a déclaré en donnant le coup d’envoi officiel de la campagne labours-semailles dans la ferme pilote de la commune de Chaabat Lham que la wilaya a réalisé des résultats "positifs" dans l’opération de collecte de céréales, qui ont dépassé 500.000 qx accueillis au niveau des coopératives de céréales et de légumes secs de la wilaya, insistant sur la nécessit é de poursuivre les efforts au cours de cette saison et d'obtenir des résultats plus probants .

La célébration de la journée nationale de vulgarisation agricole, en coordination avec la chambre agricole de la wilaya et des partenaires du secteur, a été marquée par une exposition des produits agricoles réputés localement.

En marge de la même manifestation, le raccordement d'une exploitation agricole collective (EAC) au réseau d'électricité a été mis en service dans la commune de Chaabat L’ham.

A cette occasion, le wali a mis l’accent sur cette opération inscrite dans le cadre du programme décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que ce programme à Ain Tméouchent enregistre un progrès significatif, traduit par le raccordement d'environ 150 exploitations agricoles avant la fin de l'année en cours.