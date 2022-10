Pas moins de 284 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique, depuis le début de l'année 2022 dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA). Dotée d'un financement de plus de 506 millions DA, l'opération d'électrification a donné lieu à la réalisation d'un réseau de prés de 29 km, a indiqué le directeur du secteur, Saâd Houari, à l'occasion de la journée nationale de vulgarisation agricole, célébrée le 1er octobre de chaque année.

Cet investissement a permis le raccordement de ces exploitations agricoles, qui totalisent une superficie de 8.681 hectares répartie entre différentes communes de la wilaya, a-t-il ajouté. Une enveloppe de plus de 549 millions a été consacrée dans la wilaya au titre de l'exercice 2022, à la réalisation de 96,76 km du réseau électrique destiné à l'électrification des exploitations agricoles, a poursuivi la même source, signalant que ce projet, dont les travaux sont en cours d'exécution, vise à assurer l'accès à l'eau d'irrigation pour une superficie de 5.840 ha.

La journée nationale de la vulgarisation agricole a été marquée à Ouargla par l'organisation d'une exposition au siège de la DSA, comprenant plusieurs stands pour exposer des échantillons de produits agricoles locaux, en plus d'équipements et matériels agricoles. L'exposition comprenait également des stands réservés aux filières introduites ces dernières années dans la wilaya, dans le cadre de la diversification des activités agricoles, telles que la cuniculture, l'apiculture et l'élevage de volaille.

Cette manifestation, à laquelle ont participé des agriculteurs, représentants de coopératives, associations et conseils professionnels relevant du secteur de l'agriculture, a été une occasion pour honorer des investisseurs qui ont réalisé de bons résultats dans l'oléiculture, la production de semences et d'aliments de bétail notamment.