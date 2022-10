Les néphropathies familiales (héréditaires), en constante augmentation, sont à l'origine de 25% de cas de maladies rénales enregistrées à Oran en 2022, a-t-on appris de la cheffe de service de néphrologie de l'EHU d'Oran, Pr Zerdoumi Faiza qui se réfère aux résultats d'une récente étude multicentrique.

L'enquête a été réalisée en collaboration avec des étudiants en pharmacie, en fin de cursus, sur un échantillon de 175 patients hémodialysés dans cinq centres d'Oran (CHU, EHU, HMRUO et 2 centres privés).

25% des patients avait le facteur héréditaire très présent à savoir "des néphropathies familiales", a indiqué à l'APS Pr. Zerdoumi, en marge de la clôture des 3èmes journées régionales Ouest de néphrologie au niveau de l'EHU d'Oran. "Les néphropathies familiales sont des pathologies rares qui se transmettent sur mode autosomique dominant", a-t-elle expliqué, insistant sur "l'importance d'effectuer des tests génétiques pour définir la maladie afin d'éviter qu'elle ne deviennent chroniques.

Les mariages consanguins sont la cause principale de ces pathologies", a-t-elle déclaré. Toutefois, Pr. Zerdoumi a relevé le manqu e de laboratoires ou de centres d'analyses faisant des tests génétiques en Algérie, relevant que la génétique clinique "n'est malheureusement pas très développée chez nous.

Nous devons remédier à cette situation car le taux de patients souffrant de néphropathologies familiales est en constante augmentation". L'importance des tests génétiques permet, selon Pr. Zerdoumi, de "connaître le type de néphropathie et les parcours de soins à entreprendre avec les patients où s'ils nécessitent d'être greffé ou pas, d'où la nécessité et l'urgence même d'une réflexion autour de la création de centres de génétique", a-t-elle fait savoir.

Plus de 200 participants des différents établissements hospitaliers des wilayas dans l'Ouest du pays ont pris part, deux jours durant, aux "3èmes journées régionales de néphrologie qui se sont tenues à l'EHU d'Oran.

Plusieurs thèmes ont été proposés lors de cette manifestation scientifique portant sur le dépistage des maladies rénales héréditaires et l'épuration extrarénale, à savoir hémodialyse et dialyse péritonéale, le dépistage des maladies rénales héréditaires et les complications liées aux néphropathologies, entre autres.