Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné samedi l'attaque de vendredi contre des soldats de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC), qui a fait un mort parmi les casques bleus pakistanais.

"Le secrétaire général rappelle que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international. Il appelle les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres, dans un communiqué. M. Guterres a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du soldat de la paix décédé, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Pakistan, selon le communiqué.

Il a réaffirmé que les Nations Unies continueront à soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays. Des éléments Twirwaneho sont soupçonnés d'avoir mené l'attaque contre une base opérationnelle de la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC à Minembwe, dans l a province du Sud-Kivu, selon le communiqué. La milice Twirwaneho est l'un des plus de 120 groupes armés présents dans l'est instable de la RDC.