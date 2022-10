Une personne est morte et trois autres ont été blessées, dans un accident de la circulation survenu samedi dans la commune d’Es-Sénia (Oran), a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

L’accident s'est produit suite à une collision entre un camion semi remorque et 12 véhicules au niveau de la 4e périphérie à proximité de la cité 200 logements dans la commune d’Es Sénia faisant un mort sur le coup et trois blessés graves, a-t-on indiqué. Les agents de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les secours sur place et transférer les blessés vers les urgences médicales du CHU "Dr Benzerdjeb" d’Oran et déposer le corps de la victime à la morgue de cet hôpital.

Au cours de cette intervention, 60 agents de différents grades ont été mobilisés, en plus de camions de secours et cinq ambulances, a-t-on fait savoir. Les services de la sûreté compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident .