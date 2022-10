Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a signé samedi à Tébessa trois conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs secteurs en marge de la tenue du premier forum des jeunes d’Algérie Chahida-Dounia-Bouhlassa sous le thème "citoyenneté et accès des jeunes à la politique".

Le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a ainsi procédé à la signature d’une première convention avec la présidente du Croissant rouge algérien (CRA) Ibtissam Hamlaoui, une seconde avec le directeur général de la protection civile le colonel Boualam Boughlef et une troisième avec le recteur de l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla Mohamed-Tahar Hlilat.

Dans son allocution à l’occasion, M. Hidaoui a inscrit ces conventions dans le cadre de "la promotion du sens de la citoyenneté chez les jeunes d’Algérie et le développement de leurs capacités et aptitudes à participer avec efficacité aux campagnes de bénévolat et à apporter un plus". Les deux conventions signées avec le CRA et la direction générale de la protection civile permettront de former les membres du CSJ des différentes régions du pays au secouris me pour leur permettre d’apporter leur aide en cas de catastrophes naturelles ou de crises et de diffuser la culture du bénévolat au sein de la société, a déclaré le président du CSJ.

La convention signée avec l’université Kasdi-Merbah vise via le laboratoire des études politiques à favoriser la coopération académique et de terrain entre les membres du CSJ et l’université et tirer avantage des multiples études universitaires, a-t-il ajouté. La wilaya de Tébessa accueille du 1er au 3 octobre le premier forum des jeunes d’Algérie à l’initiative du CSJ, avec au programme des communications, des ateliers et des débats animés par un groupe d’universitaires, de chercheurs et de cadre de différentes wilayas du pays et centrés sur les moyens pour l’implication active des jeunes dans la vie politique.

Le forum accueille en invités d’honneur un groupe de jeunes qui ont réussi dans divers domaines dont Meslem Anatouf, élu en 2022 meilleur joueur de la coupe arabe U17, et le docteur Mohamed Doumir, lauréat du titre du programme Star of science au Qatar en 2013 et candidat pour le prix de l’ONU du meilleur influenceur dans le domaine du savoir.