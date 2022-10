Une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies sera lancée lundi par les services de la Protection civile en prévision de la fête du Mawlid Ennabawi Echarif qui sera célébrée samedi prochain.

La Direction générale de la Protection civile lance une campagne de sensibilisation sur les différents risques générés par l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies festives et ce, à partir du 3 octobre 2022, en mettant l'accent sur la frange la plus vulnérable à savoir les enfants, par l'organisation de l'essentiel des activités de sensibilisation en direction de la population scolaire et en privilégiant l'utilisation des réseaux sociaux comme support, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Il est ainsi relevé que chaque année, à l'approche de la célébration du Mawlid Ennabaoui, les services de secours de la Protection civile enregistrent plusieurs accidents corporels graves notamment des atteintes, qui touchent essentiellement les enfants ainsi que des incendies qui mettent en péril aussi bien les vies des citoyens que leurs biens et des nuisances en tous genres que sont contraints de supporter notamment les personnes âgées, personnes malades, enfants et femmes enceintes. L'usage et la manipulation des produits pyrotechniques à l'occasion de cette fête et leur extension aux autres jours de l'année, en raison de leur disponibilité de l'ensemble des vendeurs à la sauvette ainsi que la facilité de leur écoulement, nécessitent une large médiatisation des risques générés par ces produits dangereux, ajoute le communiqué.

Face à cet état de fait, la Protection civile indique que des actions communes avec les différents partenaires seront engagées en rappelant toutefois "la responsabilité des parents, qui doivent assumer leurs parts de responsabilité".

Ainsi, la Protection civile rappelle que les parents "doivent expliquer" à leurs enfants les dangers de ces produits prohibés tels que le risque d'explosion dans la main, brûlure des yeux, perte définitive de l'audition, graves et lésions définitives, amputations, inflammation des vêtements, début d'incendie, mais aussi le risque de feu en extérieur.

Il s'agit aussi d'informer qu'il est strictement déconseillé et dangereux de le projeter les produits pyrotechniques sur les personnes, sur les voitures, les stations d'essence et les habitations notamment prés des hôpitaux et centres de soin.

Par ailleurs, la manipulation des bougies et cierges, doit tenir compte des consignes de sécurité à savoir qu'elles doivent être placées sur des supports stables et non inflammables loin des tentures et meubles afin d'éviter les incendies.

Les manipulations des bougies et cierges doivent se faire exclusivement par les adultes, conseille la Protection civile qui ajoute que l'entreposage des bougies, allumettes et briquets doivent être gardés hors de portée des enfants.

En cas d'accident ou d'incendie, la Protection civile met à la disposition des citoyens le numéro de secours 14, ainsi que le numéro vert 1021.