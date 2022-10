De vastes campagnes de nettoiement ont été lancées, samedi, dans des wilayas de l’Ouest du pays, avec la contribution de plusieurs établissements, instances publiques

et associations, et la mobilisation des moyens matériels nécessaires pour l’éradication des points noirs.

A Oran, cette campagne, organisée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables en coopération avec l'Observatoire national de la société civile, a été lancée depuis la délégation communale de Bouâmama au chef-lieu de la wilaya et a ciblé les rues et quartiers supervisés par la même délégation. Le responsable de la Cellule de traitement et de préservation de l'environnement des services de la wilaya d'Oran, Douhi Bouabdallah Reda, a souligné que de nombreuses institutions et organismes publics, tels que le Centre d’enfouissement technique, l’EPIC "Propreté d'Oran" et la direction de l'environnement, en plus d'associations actifs dans le domaine de l'environnement, ont participé à cette campagne, qui sera renouvelée à la fin de chaque semaine jusqu'à l’élimination des décharges sauvages et les points noirs dans la wilaya.

A Saïda, l'opération a touché les rues et les quartiers du chef-lieu de la wilaya, tels que les cités 20 août, 1.131 logements, 1.000 logements, 1.200 logements, Es-Salam 2, Soummam, El-Azhar, El-Feth et autres, avec la participation de divers secteurs concernés dont l'environnement, la conservation des forêts, les travaux publics et les deux établissements gérant le centre d’enfouissement technique, d'amélioration urbaine, le bureau de l’Office de promotion et de gestion immobilière, les services communaux, en plus de nombreuses associations, comités de quartiers et des citoyens.

A Aïn Temouchent, la campagne de nettoiement a été lancée depuis le quartier "El-Djawhara" mitoyen à l’université "Belhadj Bouchaïb" sous la supervision du wali M’hamed Moumene, qui a souligné la nécessité de focaliser sur les points noirs contenant des tas de résidus et de déchets inertes, d'autant que l’opération d'enlèvement des déchets ménagers se déroule au quotidien.

Il a instruit les responsables du secteur de l'environnement et des communes de mettre en place des panneaux d'avertissement pour empêcher le déversement de déchets et de prendre des mesures dissuasives contre les contrevenants.

Le meme responsable, a aussi mentionné que la campagne de nettoiement, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre, comprendra également le nettoyage des avaloirs et des oueds qui traversent le tissu urbain et les sites de collecte d'eau, surtout que les services de la protection civile ont préparé un plan complet recensant les zones menacées par les inondations. Une statistique qui devra être prise en compte lors de cette campagne.

A Sidi Bel-Abbes, le wali, Samir Chibani, a supervisé le lancement de la campagne de nettoiement à partir du quartier Boumelik au centre-ville, un quartier qui comprenait un grand nombre de constructions illicites qui ont été démolies et leurs habitants ont récemment été relogés dans de nouveaux logements.

M. Chibani a insisté sur la nécessité pour les entreprises privées de construction de participer à cette campagne, en mobilisant des machines, des équipements et des camions pour l’enlèvement des déchets solides à travers les points noirs et préparer les abords.

Il a,par ailleurs donné des instructions pour empêcher toute construction illicite dans le tissu urbain et prendre des mesures légales contre les contrevenants tout en clôturant les points où les déchets solides ont été enlevés afin d'exploiter les assiettes foncières pour lancer divers projets.

La campagne nationale de nettoiement à Nâama comprenait le cimetière de "Sidi M'hamed" au chef-lieu de wilaya et le quartier "Ras El Mel Tahar" dans la ville d'Asla, en plus du nettoyage du lotissement du quartier "Moulay Abdelkader" dans la commune de Mecheria, où une quantité importante de déchets ménagers et inertes a été ramassée, ainsi que la peinture des trottoirs et l'élagage des arbres.

Dans la commune d'Aïn Sefra relevant de la même wilaya, l'opération a touché le nettoyage de différents sites d'accumulation de déchets dans certains quartiers, sachant que l’opération se poursuivra, chaque fin de semaine, et inclura également d'autres communes de la wilaya, selon la direction de l'environnement. Pour rappel, des campagnes de nettoiement similaires ont été réalisées, vendredi, au niveau des wilayas de Tiaret et Relizane.