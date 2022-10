Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, samedi au siège de son département ministériel, le ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabott Ould Bennahi, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique en application des orientations des dirigeants des deux pays.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Rezig a indiqué que les entretiens avaient porté sur "les voies et moyens à même de développer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays conformément aux orientations des dirigeants des deux pays", relevant que ces relations avaient connu récemment un développement notable, particulièrement durant l'année en cours.

M. Rezig qui a dit avoir abordé avec son homologue mauritanien plusieurs sujets d'intérêts communs, a fait état de plusieurs décisions arrêtées de concert avec M. Ould Bennahi, notamment l'organisation à Nouakchott d'une grande exposition de p roduits algériens début janvier 2023. Les discussions entre les deux parties ont porté, en outre, sur l'ensemble des points qu'il importe de développer au service des relations commerciales bilatérales, soulignant que "les frères mauritaniens sont pleinement disposés à concrétiser les accords convenus au mieux des intérêts des deux pays, et ce à la lumière de la volonté politique qui anime les deux parties", a ajouté M. Rezig.

Plusieurs facteurs peuvent concourir au raffermissement des relations algéro-mauritaniennes dans le cadre de l'approche gagnant-gagnant, a fait observer le ministre, citant, à cet égard, la ligne maritime commerciale Algérie-Mauritanie et la route Tindouf-Zouérate. M. Rezig a invité, par ailleurs, son homologue mauritanien à prendre part au Salon du Mougar à Tindouf, une invitation acceptée par M. Ould Bennahi dont le pays sera l'invité d'honneur de cette édition qui se tiendra prochainement.

De son côté, le ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a affirmé avoir abordé avec M. Rezig "les dossiers susceptibles de renforcer la coopération bilatérale conformément aux directives des dirigeants des deux pays". Il a formulé le souhait de voir une concrétisation "prompte et pratique" de cette volonté, d'autant, a-t-il fait remarq uer, que "les principaux facteurs pour ce faire sont réunis, à commencer par la forte volonté politique, la ligne maritime et le début des travaux pour la réalisation de la route terrestre qui devra faciliter à la fois les échanges commerciaux et la mobilité des personnes".