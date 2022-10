A chaque fois que vous faites le ménage, vous vous exposez à un cocktail de produits chimiques toxiques liés à un risque accru de cancer ou d'infertilité.

Qu'ils proviennent des revêtements de sol, des produits ménagers ou des produits de beauté : un grand nombre de résidus chimiques (entre autres les phtalates ) se retrouvent dans la poussière de nos habitations. "Nous pensons que nos maisons sont un havre de paix, mais malheureusement elles sont polluées par des produits chimiques toxiques provenant des produits que nous utilisons tous les jours", déclare le Dr Veena Singla, co-auteur d'une étude sur les polluants intérieurs, réalisée à l'initiative du Natural Resources Defense Council de Californie (Etats-Unis).

45 produits chimiques présents dans la poussière des habitations

Dans la poussière des logements, les chercheurs ont découvert des dizaines de molécules chimiques toxiques, liées à un risque accru de cancer ou d'infertilité. "Ces produits chimiques présents dans l'air peuvent entrer dans notre corps à chaque fois que nous respirons ou que nous portons nos mains à la bouche après avoir touché des surfaces contaminées" expliquent les chercheurs. Ces derniers ont identifié 45 produits chimiques présents dans la poussière des maisons américaines, les plus fréquents étant les phtalates, les retardateurs de flamme, les phénols et les parfums. Or, l'exposition aux phtalates peut perturber le système endocrinien , conduisant à une diminution du QI. Le contact avec des phtalates peut également causer des problèmes respiratoires , soulignent les chercheurs.