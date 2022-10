Après avoir analysé 77 produits pour l'entretien de la maison, le magazine 60 millions de consommateurs alerte sur la présence de composants chimiques dangereux contenus dans 6 grandes marques de produits ménagers.

Bien souvent, la rentrée est l'occasion de faire le grand ménage, mais pas avec n'importe quel produit... En effet, dans son dernier numéro, en kiosque depuis jeudi dernier et relayé par le Huffington Post , le magazine 60 millions de consommateurs a enquêté sur 77 produits d'entretien sols et surface afin d'établir une liste précise des produits chimiques qu'ils contiennent. Résultat, quatre familles de substances nocives ont pu être identifiées par le magazine : les désinfectants, les allergènes , les corrosifs ou irritants et les substances mauvaises pour l'environnement .

3 catégories nocives pour l'homme

L'usage régulier de la première famille, les désinfectants, "peut faire émerger des micro-organismes qui résiste aux antibiotiques", explique 60 millions de consommateurs. Eliminer toutes les bactéries de notre environnement fait que notre système immunitaire est moins à même de combattre certaines maladies. En conséquence, le magazine déconseille l'utilisation du "Nettoyant désinfectant sols et surface" de Sanytol ainsi que "l'Anti-bactérien" sans javel de St-Marc, tous deux contenant des "substances trop puissantes pour un usage courant".

Les allergènes peuvent déclencher des rhinites , des eczémas, ou des troubles respiratoires. Alors qu'ils sont censés obligatoirement figurer sur l'étiquette des produits concernés, "Tornade de propreté et de fraîcheur, eucalyptus" d'Ajax et le "Nettoyant pour sols, citron/gingembre" de Method, sont ciblés par le magazine car contenant certaines des principales molécules à éviter.

Dans la catégorie des corrosifs ou irritants, certaines substances dangereuses comme de l'acide chlorhydrique et de l'acide formique ont été retrouvé dans le "Gel détartrant surpuissant" de Starwax ainsi que le détergent "100% détartrant". Des substances susceptibles de brûler la peau , les yeux ou d'être facilement inhalées pendant les tâches ménagères.

Des produits biodégradables pour respecter l'environnement

Enfin, "l'Ultra-dégraissant au savon noir" de Vigor ainsi que le détergent "Brillance aux essences d'agrumes" de Terra sont fortement déconseillés pour leur impact très néfaste sur l'environnement. En effet, des molécules comme l'EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) ont été identifié dans le produit de Vigor, or elles ne sont pas biodégradables et polluent par là-même la planète.

Tous les produits détergents analysés ne sont bien sûr pas à jeter. Ne contenant aucune substance suspecte, 15 d'entre eux sont même recommandés par 60 millions de consommateurs, tels que le "Nettoyant multisurface" de Rainett ou du "Nettoyant anticalcaire, parfum pin", de l'Arbre Vert.

Les résultats complets de l'enquête 60 millions de consommateurs et les produits qu'ils recommandent seront disponibles dans leur prochain numéro, qui paraîtra en kiosque en septembre. En attendant, ils ont d'ores et déjà mis en ligne la liste des composants parmi les 77 produits d'entretien étudiés sur leur site.