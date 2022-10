Regorgeants de poussières, ils peuvent favoriser de nombreuses allergies. De plus, ils ont une plus grande capacité à absorber les polluants chimiques.

Rideaux, tentures, tissus de canapé et fauteuils... Si les tissus d'ameublement finissent la déco d'une pièce, ils soulèvent plusieurs questions sanitaires :

Ce sont des nids à poussière et à acariens , surtout si la pièce présente un taux d'humidité important et une température élevée. Les tissus d'ameublement ont un fort potentiel d'absorption des polluants chimiques se trouvant dans la pièce. Mais ils ne les gardent pas : ces substances sont ensuite relarguées (terme employé pour dire « relâchées ») dans la pièce, entretenant le cercle vicieux de la pollution intérieure .

En vue de limiter le risque d'incendie, certains tissus sont ignifugés à l'aide de polybromés, des substances chimiques considérées comme des perturbateurs endocriniens . Idem pour les traitements antitaches avec des éléments perfluorés.

« À l'achat, interrogez le vendeur sur les traitements subis par le tissu », conseille le Dr Chevallier. Et pour limiter le risque acarien, choisissez des accessoires déhoussables afin de laver régulièrement les parties en tissu en machine, idéalement à 60 °C.

Avec leurs poils plus ou moins longs, les tapis et les moquettes emprisonnent poussières, acariens, moisissures et autres allergènes (poils d'animaux, pollen). Si vous ou un membre de votre famille est allergique, mieux vaut donc éviter la moquette. Outre le risque allergique, les revêtements de sol textiles posent aussi le problème d'émissions de COV. À l'instar des tissus d'ameublement, ils vont agir comme du buvard et absorber les polluants chimiques présents dans la pièce... pour les relâcher ensuite. Du fait de leur composition, ils émettent eux-mêmes des COV. Les moquettes et tapis sont constitués de deux parties : la couche de surface faite de fibres naturelles (coton, laine, fibres végétales) ou synthétiques (polyester, polyamide, acrylique, polypropylène) et le dossier (ou envers). Or cette partie est généralement constituée d'une mousse en polyuréthane, polychlorure de vinyle, styrène-butadiène, soit autant de matériaux générateurs de COV, tout comme les colles utilisées pour fixer cet envers sur le sol. Les fibres, quant à elles, ont reçu des traitements ignifuges et antitaches avec des substances toxiques. Au final donc, le problème ne se limite pas seulement aux acariens.

Passer l'aspirateur au moins deux fois par semaine avec un aspirateur muni d'un filtre HEPA changé régulièrement.

Aérer après avoir passé l'aspirateur.

Traiter au moins deux fois par an sa moquette avec un produit antiacariens écolabellisé ou avec du bicarbonate de soude (saupoudrer la moquette, attendre 2 heures puis aspirer).

Comment limiter le risque ?

Pour limiter les émissions de COV, le Dr Laurent Chevallier recommande les moquettes ayant un envers en feutre à accrocher sur du Velcro adhésif. On peut aussi s'en remettre aux labels.

Le label GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden, ou Association des moquettes écologiques), est un label allemand exclusivement réservé aux moquettes. Il limite l'utilisation de certaines substances dangereuses pour la santé (phtalates, biocides, formaldéhydes, retardateurs de flamme...), de métaux lourds (plomb, cadmium, mercure...) et garantit une émission totale de COV inférieure à 300 μg/m3.

Le label Emicode, allemand lui aussi, est apposé sur les colles dont il garantit de faibles émissions de COV. Choisir une colle portant la mention GEV EMICODE EC1 (= « très faibles émissions »).