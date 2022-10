Un portail gouvernemental intégrant 208 services publics numérisés, a été réalisé dans le cadre de la transformation numérique de l'administration publique, indique la Déclaration de politique générale du Gouvernement, qui sera présentée le 3 octobre à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Ce portail électronique figure parmi les actions réalisées par le gouvernement durant la période allant de septembre 2021 à août 2022, est-il relevé dans la Déclaration de politique générale qui sera présentée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, devant les députés.

Selon le document, il a été également mis en avant un projet de décret portant référentiel technologique normatif en vue d'harmoniser les plateformes numériques dédiées aux services publics et la mise en exploitation d'une plateforme sécurisée de partage de documents administratifs et juridiques permettant leur échange entre les institutions de l'Etat.

Le gouvernement a engagé, dans le même cadre, un processus de rationalisation de la dépense publique dans le domaine de la numérisati on par la mutualisation de ressources, à travers la mise en place d'un mécanisme de concertation et de suivi et le recensement de tous les plans d'actions sectoriels de numérisation ayant permis d'identifier 300 projets en cours de réalisation et 271 projets finalisés.

Il s'agit notamment du lancement d'un portail électronique dédié aux marchés publics, mis en ligne en décembre 2021 (www.marches-publics.gov.dz), d'un autre dédié à la vente en ligne des billets des différents évènements et compétitions sportifs, lancé en mai 2022 (www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et d'un portail web dédié à la promotion des produits touristiques, notamment les circuits touristiques thématiques, mis en ligne au mois de juin 2022 (www.algeriatours.dz).

Il s'agit aussi d'une plateforme numérique de l'investisseur, en cours de développement, d'une plateforme numérique historique "Glorious Algeria" pour l'universalisation des valeurs glorieuses de la guerre de libération nationale et la mise en exergue de notre patrimoine historique et culturel (www.gloriousalgeria.dz).

D'autres sites numériques ont été lancées, à l'image de la plateforme du recensement national des assiettes foncières non exploitées, ayant pour objet la constitution d'une banque de données des disponibilités foncières au niveau national, lancé en juil let 2022 et d'un portail "Moussahama'tic" et son déploiement sur 105 recettes d'impôts. Il a été mis en place la plateforme "El-Akkar" pour la consultation et la demande de documents cadastraux par voie électronique, avec possibilité de paiement de ces prestations par voie électronique pour les citoyens détenteurs d'une carte interbancaire.

"Ces actions requièrent, notamment, l'existence d'un identifiant national unique lequel est en cours de concrétisation, à travers la généralisation du Numéro d'Identification National (NIN) au niveau de l'ensemble des départements ministériels", souligne la Déclaration de politique générale.