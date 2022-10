Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssam Zaki a affirmé, jeudi, que la Ligue arabe soutenait les efforts de l'Algérie visant l'unification des rangs arabes et palestiniens à la faveur du Sommet arabe prévu novembre prochain, estimant que cette démarche se voulait "l'amorce d'une action arabe plus efficace".

Dans un entretien à l'APS, M. Zaki a indiqué que la situation dans le monde arabe nécessitait de consentir tous les efforts pour parvenir à l'unification des rangs. "L'Algérie a une longue expérience dans l'unification des rangs", a-t-il dit, soulignant "le grand intérêt porté par la direction algérienne à ce sujet". Il a fait part, dans ce cadre, de son soutien et de sa "grande" satisfaction quant à ces efforts qui se veulent, estime-t-il, "l'amorce d'une action arabe plus efficace".

Déplorant la division des rangs palestiniens, "un sujet qui nous désole en tant qu'Arabes", le diplomate a relevé que l'Algérie avait pris l'initiative d'abriter le dialogue palestinien avant la tenue du Sommet arabe. Et de rappeler, dans ce sillage, que nombre de pays arabes poursuivent leurs efforts en vue de rapprocher les vues des factions palestiniennes, souhaitant voir les efforts de l'Algérie mettre un terme aux divisions entre Palestiniens.

Qualifiant sa rencontre, mercredi à Alger, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra d'"excellente", M. Zaki a indiqué qu'elle avait permis de passer en revue l'ensemble des questions ayant trait à la tenue du Sommet arabe à Alger, notamment "les préparatifs logistiques, le programme, les questions au centre des intérêts des Etats membres, et nombre de dossiers devant figurer à l'ordre du jour du Sommet".

Evoquant, par ailleurs, l'importance du Sommet d'Alger, M. Zaki a souligné que "tout un chacun est conscient de l'importance particulière que revêt la réunion des dirigeants arabes à ce moment précis". "La Ligue arabe ne s'est pas réunie depuis 2019, en raison de la pandémie du covid-19, et voilà que nous sommes à la veille du 31e Sommet arabe à Alger", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance particulière de ce Sommet qui permettra aux dirigeants arabes d'être réunis au même endroit et de tenir des séances de concertation et des rencontres bilatérales. Et d'ajouter: "nous aspirons à ce que ce Som met puisse réaliser ne serait-ce qu'une partie des attentes des peuples arabes à l'égard des questions en lien avec la stabilité, la sécurité, la paix et la prospérité". Après avoir salué "le sérieux et le professionnalisme" de l'Algérie dans l'organisation de ce Sommet, le SG adjoint de la Ligue arabe a fait savoir qu'il s'était enquis de tous les détails relatifs aux préparatifs. "Il est évident que l'Algérie a décidé de mettre des moyens importants en prévision du Sommet et des visites des dirigeants arabes.

Le rendez-vous arabe coïncidera avec l'anniversaire de déclenchement de la Révolution algérienne, une date qui sera célébrée par les Algériens et leurs frères arabes", a-t-il poursuivi. M. Hossam Zaki a fait savoir que le Sommet d'Alger devrait connaître une large participation des dirigeants arabes, car il intervient "à un moment important pour le monde arabe, d'autant plus qu'il est organisé en Algérie, un pays qui a des liens avec tous les dirigeants des pays arabes. Il existe plusieurs éléments qui pourraient conduire à une large participation des dirigeants arabes, un point qui devra enrichir le Sommet, susciter l'intérêt de l'opinion publique arabe et celui des médias arabes".

Abordant la crise libyenne, il a rappelé que la position arabe a été consignée dans l'ensemble des dé cisions arabes successives, la dernière étant celle du 6 septembre courant, précisant que "la question fait face à plusieurs entraves et défis, pour ne citer que la présence militaire étrangère à laquelle la Ligue arabe appelle à éliminer rapidement". Quant à l'accompagnement par le secrétariat général de la Ligue arabe de l'Algérie dans les préparatifs du Sommet, le diplomate a indiqué qu'aucun effort n'avait été épargné pour réussir ce rendez-vous arabe d'envergure.

S'agissant de la réforme et du développement de la Ligue arabe, M. Zaki a rappelé que "cette question a été soulevée il y a près de deux décennies, et des amendements y ont été apportés lors du Sommet d'Alger en 2005", expliquant que "depuis 10 ans maintenant, une commission ouverte à tous les pays a été constituée, de laquelle 4 groupes de travail ont émané en vue d'examiner le sujet de la réforme". "La réforme des organisations régionales et internationales avec un ancien système à l'instar de la Ligue arabe ne se fait pas en un clin d'œil", a-t-il affirmé, notant que la Ligue "est passée par une période difficile, mais elle en est sortie indemne". "Nous souhaitons que les Etats conviennent des thèmes sujets à la réforme et au développement pour pouvoir clôturer ce dossier", a-t-il soutenu.

Quant à la tenue du Sommet d'Alger " sans-papier", le SG adjoint de la Ligue arabe a indiqué que "l'Histoire retiendra que le Sommet d'Alger de 2022, est le premier Sommet de la Ligue arabe sans papier, en ce sens que les dirigeants, les ministres et les ambassadeurs s'attèleront à examiner les sujets inscrits à l'ordre du jour à partir des écrans, sans aucun support papier".