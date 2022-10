Un investissements public de plus de 97 millions dinars a été consacré durant les deux dernières années aux opérations d’accès à l’énergie électrique aux habitants de quatre (4) zones d’ombre des wilayas de Bechar et Béni-Abbès au titre du plan d'action du gouvernement, a-t-on appris des responsables de la société algérienne d’électricité et du gaz (zone de distribution-Bechar).

"Les habitants de ces zones, à savoir Guetrani, Nif Erha, Ougarta et Zghamra, situées respectivement dans les wilayas de Bechar et Beni-Abbès, ont pu en un temps record avoir accès à l’énergie électrique, grâce aux efforts déployés par les techniciens de notre société et autres intervenants privés pour la réalisation des différents réseaux de transport et de distribution de cette énergie", a précisé à l’APS Abdelkader Damane, directeur local de cette société (filière du groupe public Sonelgaz).

Dans la zone d’ombre de Guetrani (200 km au nord de Bechar), il a été procédé à la réalisation d’un réseau de transport de l’énergie électrique de 11,9 km et d’un réseau de distribution de moyenne et basse tension (MT-BT) de 3,8 km, pour un coût de plus de 52 millions DA au profit de 105 foyers de cette zone localisée dans la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar), ont indiqué des responsables techniques de la même société chargés des projets d’électrification des zones d’ombre de la région.

S’agissant de la zone d’ombre de Nif Errha (Nord de Bechar), qui est aussi une zone d’activités agricoles, 47 foyers ont bénéficié pour la première fois des avantages de l’énergie électrique et ce, grâce à la réalisation d’un réseau de transport de cette énergie ( MT et BT ) sur 3,5 km et d’un autre réseau de distribution sur 2 km, pour un coût de plus de 11 millions de DA, a-t-on expliqué.

Dans les zones d’ombre relevant de la wilaya de Béni-Abbès (240 km au sud de Bechar), 112 foyers de la zone de l’Ougarta ont, eux aussi, bénéficié d’une opération similaire suite à la mise en service d’un réseau de transport (MT et BT ) de plus d’un kilomètre et d’un réseau de distribution de la même énergie également de plus d’un kilomètre pour un coût de plus de 13 millions DA au titre du même investissement public, a-t-on ajouté .

La zone de Zghamra, situées également dans la même wilaya, 214 foyers ont été raccordés au réseau d’électricité à travers la réalisation d'un proje t de transport de quatre (4) kilomètres des mêmes tensions électriques et un autre réseau de distribution de plus d’un kilomètre, qui a nécessité un financement de plus de 19 millions de DA, a-t-on fait savoir.

Ces opérations s’assignent comme objectif l’accroissement de l’accès à l’électricité aux habitants de ces zones, la promotion des activités économiques dans ces régions et l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Outre ces projets d’accès à l’électricité des habitants de ces zones d’ombre, il a été procédé aussi à l’électrification de 52 exploitations agricoles dans les deux wilayas du Sud-ouest du pays, selon la même source .

Cette opération a permis à 1.452 agriculteurs un accès à la même énergie et ce, grâce à la réalisation d’un réseau de transport (MT et BT) de 1.023 km, dans des zones parfois difficiles d’accès.