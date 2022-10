Les services des douanes ont procédé à la saisie de plus de 4.000 bidons de 5 litres d'huile de table à Djelfa, de 25.000 paquets de cigarettes de marques étrangères à Touggourt et plus de 200.000 comprimés psychotropes à Hassi Messaoud, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale des Douanes.

"Dans le cadre de la poursuite sur le terrain des efforts des services opérationnels des brigades des douanes, les éléments de la brigade mobile relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de Djelfa ont procédé, dans le territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Laghouat, à la saisie de 4.032 bidons de 5 litres d'huile de table à bord d'un camion et à l'arrestation de deux individus", a précisé le communiqué.

L'opération s'inscrit dans le cadre des missions de protection des services des Douanes mobilisés pour lutter contre les différentes formes de contrebande, notamment des produits subventionnés pour préserver la stabilité du marché national, et ce en application des instructions des autorités publiques visa nt à assurer un approvisionnement permanent et continu du citoyen en produits de consommation, a ajouté la même source.

A Touggourt, les éléments de la brigade polyvalente relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Ouargla ont procédé, dans le territoire de compétence de la Direction régionale des Douanes d'Ouargla, en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de 25.000 paquets de cigarettes de marque étrangère (HP) à bord d'un camion et à l'arrestation du contrevenant.

L'opération s'inscrit dans le cadre "des efforts consentis par les services des douanes algériennes et de la mobilisation de leurs éléments dans l'objectif de contribuer à la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, pour la préservation de la santé et de la sécurité du citoyen", note le communiqué.

Par ailleurs, les éléments de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes de Hassi Messaoud ont saisi, dans le territoire de compétence de la Direction régionale des Douanes d'Ouargla, 217.146 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 MG soigneusement dissimulés dans un tracteur.

Cette opération montre, selon la DGD, "la vigilance et la rigueur des agents des douanes algériennes mobilisés pour l'accomplissement de leu rs missions, notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic, sous toutes ses formes, dont celui des stupéfiants et des psychotropes en vue de protéger la santé et la sécurité du citoyen.