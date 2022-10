Le Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) se déroule dans de "bonnes conditions" d’organisation, combinée à une disponibilité de tous les moyens logistiques facilitant la collecte des données auprès des familles résidant en zones éparses et steppiques de Naama, apprend-on des services de la wilaya.

L'opération enregistre une "bonne organisation" sur le terrain, en sus de la mobilisation de tous les moyens pour couvrir les zones nomades caractérisées par des voies d’accès difficiles, même pour les véhicules tout terrain et en fournissant aux agents chargés du recensement et aux observateurs des brochures et des fichiers cartographiques identiques aux zones géographiques qu'ils sont chargés de couvrir, à travers 48 circonscriptions dans les communes de Naama, Tiout, El Bayodh, Kasdir, Ain Benkhelil et Sfissifa, précise-t-on de mêmes sources. Les modalités d'organisation du RGPH, préalablement élaborées, tiennent compte de la superficie de la circonscription éparse, importante par rapport à celle en zone urbaine, ainsi que de la difficulté d'accès et des distances à parcourir, a expliqué le chargé de superviser le recensement dans la wilaya, Benkhettou Youcef. L’opération du recensement à travers les zones éparses, comme c’est le cas pour les circonscriptions urbaines, dépend de la collecte de données précises actualisées avec la création de base de données pour déterminer les caractéristiques sociales et démographiques des populations de ces régions, leur répartition spatiale et la réalité et les conditions de vie sur les plans social et économique.

Une cinquantaine d'agents qualifiés et formés à cet effet sont en charge de cette opération au niveau de ces zones collectant les informations et données dans un formulaire spécialement élaboré pour les familles nomades, ajoute la même source.

Selon l’agent, Amrani Slimane chargé de recenser la circonscription de Galoul dans la commune d'Ain Benkhelil , "en dépit de la présence des familles dans les tentes ou dans des maisons isolées et éloignées des centres d’habitat, le recensement numérique avec l’utilisation des tablettes facilite la mission en permettant un travail de précision dans des conditions adéquates et un temps très court".

"Nous nous déplaçons entre les familles d’éleveurs à travers des zones disséminées en vue de les rencontrer et de recueillir des déclarations de pères de famille s", a-t-il souligné, indiquant que des avis leur ont été adressées les informant sur la date et l’horaire des visites des chargés du RGHP. D’importants moyens ont été fournis pour assurer le bon déroulement de l’opération avec la participation des instances publiques et des directions locales étant donné l’importance que revêt cet événement national pour fournir des données. Plusieurs nomades bédouins rencontrés dans les localités de M'cif, Hadjrat Toual, Souika aux environs de la commune de Naama, ont exprimé leur conscience de l'importance du recensement et leur volonté de fournir les facilités nécessaires pour les agents du RGPH afin de fournir les informations requises. A noter que la wilaya de Naama a mobilisé depuis le début de cette opération le 25 septembre , 360 agents, 56 observateurs, 17 formateurs et 18 suppléants pour concrétiser l’opération du sixième recensement général de la population et de l'habitat, selon les services de la wilaya. L’opération se déroule dans 345 circonscriptions des 12 différentes communes de la wilaya, 359 tablettes électroniques ont été attribués à l'ensemble des communes de la wilaya pour faciliter l’opération de collecte des données, à l'exception de la commune d’El Bayodh, qui utilise des formulaires en papier et 300 moyens de transport, a-t-on fait savoir.

Etant donné que la réussite de l’opération nécessite aussi la coopération des citoyens, une action de sensibilisation sur l'importance des statistiques a été menée dans le cadre d’une "grande campagne" qui a touché les mosquées et les quartiers et à travers la radio locale et des affiches, selon la même source.