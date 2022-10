La NASA et SpaceX prévoient désormais de lancer la mission Crew-5 vers la Station spatiale internationale (ISS) au plus tôt le mercredi 5 octobre à midi en raison de l'ouragan Ian, a indiqué samedi la NASA.

Selon la NASA, les équipes de la mission continuent de surveiller les impacts de l'ouragan Ian sur la Space Coast et le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride et pourraient à nouveau ajuster la date de lancement.

Le vaisseau spatial Dragon Endurance est actuellement accouplé à la fusée Falcon 9 et sécurisé en toute sécurité à l'intérieur du hangar de SpaceX au Complexe de lancement 39A du Centre spatial Kennedy. Après la progression de la tempête, les équipes de la NASA et de SpaceX évalueront les impacts potentiels sur le centre et détermineront s'il convient d'ajuster encore le calendrier de la mission, a ajouté la NASA.

La mission Crew-5 transportera vers l'ISS les astronautes Nicole Mann et Josh Cassada de la NASA, ainsi que Koichi Wakata, astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), et Anna Kikina, cosmonaute de l'agence spatial e russe Roscosmos.