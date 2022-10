Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a insisté jeudi à Alger, sur le renforcement et la diversification de l'investissement touristique à travers l'accompagnement des porteurs de projets conformément à la nouvelle loi sur l'investissement.

Lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed Ben Akil El-Khatib, en marge du lancement des travaux du 21e salon international du Tourisme et des Voyages (SITEV) accueillant l'Arabie saoudite en tant qu'invitée d'honneur, le ministre a affirmé que ce "salon fera connaitre l'investissement touristique en informant les investisseurs algériens et étrangers participants, de toutes les garanties et facilités prévues par la loi sur l'investissement tout en leur présentant les atouts touristiques que recèle l'Algérie". M. Hamadi a mis l'accent, dans ce sens, sur "l'importance d'organiser des sorties touristiques thématiques en vue de renforcer la destination touristique algérienne afin d'attirer les touristes et permettre ainsi au secteur de contribuer au développement économique durable et à la création de l'emploi".

Le ministre a insisté, en outre, sur "l'exploitation des compétences juvéniles dans ce secteur qui constituera une source importante de revenus et d'emploi, d'autant que l'Algérie dispose de capacités touristiques permettant le développement du secteur".

Par ailleurs, le même responsable a jugé "important" d'organiser ce salon en vue d'échanger les expériences et les expertises avec les participants, opérateurs et partenaires dans le domaine du tourisme en plus des agences de tourisme et des voyages et les propriétaires d'hôtels, après une absence de 2 ans du fait du covid-19".

Le salon verra la participation de plus de 340 exposants, représentant 31 Etats avec la consécration de 240 espaces d'exposition. Evoquant les relations algéro-saoudiennes, M. Hamadi a rappelé "un plan d'action commun établi entre les deux pays dans le but de renforcer les perspectives de coopération bilatérale", rappelant sa visite en juin dernier à Djeddah. "D'autres visites sont prévues pour concrétiser les projets de coopération bilatérale dans le domaine touristique à moyen terme", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre du Tourisme saoudien a souligné "l'attachement de son pays au renforcement des perspectives de coopération bilatérale dans dive rs domaines, notamment touristique", estimant que cette 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), "offrira aux opérateurs des deux pays l'opportunité d'échanger leurs expériences et expertises et de s'enquérir des opportunités d'investissement disponibles".

L'intervenant a salué "les réalisations accomplies dans le secteur du tourisme en Algérie, notamment en termes de lois le régissant ou de promotion des atouts touristiques et des opportunités offertes, à la faveur de la conclusion de marchés de coopération et la participation aux foires spécialisées et la formation des ressources humaines dans ce domaine, outre la généralisation du numérique et des technologies de l'information".

En marge du salon, l'Office national algérien du tourisme (ONAT) a signé une convention de coopération et de partenariat avec les représentants des agences de tourisme et de voyages italiennes en vue d'inciter les touristes italiens à venir en Algérie pour visiter les ruines romaines en Algérie.