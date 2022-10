Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu jeudi à Alger, la représentante résidente du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Blerta Aliko, pour évoquer l'état d'avancement du programme d'appui du PNUD auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutique (ANPP), a indiqué le ministère dans un communiqué. La rencontre, tenue en présence du directeur général de l'ANPP, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le PNUD, selon la même source.

Cette réunion a permis l'évaluation et l'étude de l'état d'avancement du programme d'appui au profit de l'ANPP ainsi que les perspectives de son élargissement en vue de l'accompagnement par l'agence onusienne, à travers le renforcement des capacités techniques et humaines, pour la production et le contrôle des vaccins et des autres produits innovants issus de la biotechnologie, précise le communiqué.

L'audience a également permis d'approfondir la réflexion quant à l'opportunité pour les producteurs pharmaceutiques nationaux d'intégr er les référentiels du PNUD et de contribuer aux différents programmes onusiens au profit du continent africain, notamment dans le cadre de la lutte contre le Sida, ajoute le document.