Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger le vice-ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Vijavat Isarabhakdi, avec lequel il a abordé les opportunités d'affaires et les perspectives futures d'investissement en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien, qui s'est déroulé au siège du ministère, "les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines ainsi que les opportunités d'affaires et les perspectives futures d'investissement en Algérie", précise la même source. Ils ont exprimé leur "satisfaction pour l'excellence du partenariat existant entre Sonatrach et la société publique thaïlandaise pour l'exploration et la production de Pétrole (PTTEP)", ajoute-t-on.

Dans cette perspective, M. Arkab a présenté le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures en Algérie, en souhaitant "voir les entreprises thaïlandaises participer aux prochaines appels d'offres et bénéficier des avantages offerts par cette nouvelle loi", relève-t-on dans le même texte.

Les deux parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie, notamment l'exploration, la cartographie, l'exploitation et la production des substances minérales.

A cet effet, Mohamed Arkab "a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières thaïlandaises au développement des nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d'expérience et du savoir-faire thaïlandais en la matière", poursuit le communiqué. Il a fait, également, part du programme de dessalement d'eau de mer, et "souhaité la participation des compagnies thaïlandaises à ce programme", ajoute la même source.

De son coté, le vice-ministre des Affaires étrangères thaïlandais, a exprimé "sa satisfaction pour la qualité des relations entre la Thaïlande et l'Algérie", déclarant "l'intérêt manifesté par les sociétés de son pays du secteur de l'énergie et des mines à participer à des projets d'investissement en Algérie", relève le communiqué.