La société Gazprom a repris vendredi l'approvisionnement de la Chine en gaz russe via le gazoduc "Power of Siberia" après l'achèvement de l'entretien prévu du 22 au 29 septembre, a déclaré Gazprom dans un communiqué publié par l'Agence de presse Tass. "La maintenance programmée du gazoduc Power of Siberia est terminée. Le transport du gaz a repris comme prévu", a indiqué le communiqué.

L'accord entre Gazprom et la CNPC chinoise stipule la maintenance des équipements et des systèmes du gazoduc "Power of Siberia" deux fois par an, au printemps et en automne. Le gazoduc Power of Siberia fournit du gaz naturel aux consommateurs russes en Extrême-Orient et à la Chine.