La chimiothérapie serait efficace pour arrêter l'évolution de la sclérose en plaques, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale The Lancet . Les chercheurs de l'Hôpital d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa au Canada ont mené un essai clinique en combinant la chimiothérapie et le traitement par cellules souches sanguines pour les personnes au stade précoce d'une sclérose en plaques agressive.

24 participants ayant une sclérose en plaques agressive ont participé à l'essai et ont été suivis pendant 13 ans. En tout, 24 participants avec des poussées. Ils ont été suivis pendant 4 à 13 ans après leur traitement (le suivi médian étant de 6,7 ans).

Le traitement de la SEP par la chimiothérapie semble efficace

Les résultats de l'essai ont montré qu'aucun participant n'a eu de nouvelle lésion inflammatoire active au cerveau (zéro lésion sur 327 examens d'IRM), tandis qu'avant le traitement, 48 examens d'IRM ont révélé 188 lésions. Au cours de l'étude, aucun volontaire n'a dû prendre de médicament pour traiter la sclérose en plaques et 70 % des participants ont vu la progression de leur maladie cesser complètement.

Les chercheurs ont constaté que l'atrophie du cerveau, qui s'accentue normalement à mesure que la maladie progresse, est revenue dans les moyennes normales associées au vieillissement et que chez 40 % des participants, les symptômes se sont résorbés définitivement, comme la perte de vision, la faiblesse musculaire et les problèmes d'équilibre.

«Notre essai est le premier à montrer la disparition complète et durable de toute activité inflammatoire chez des personnes qui ont la sclérose en plaques », affirme le Dr Atkins, médecin spécialisé en greffe de cellules souches et scientifique à L'Hôpital d'Ottawa et professeur agrégé à l'Université d'Ottawa. « C'est très prometteur. Cela dit, il faut savoir que ce traitement peut comporter des effets secondaires et des risques graves et conviendrait seulement à une faible proportion de personnes qui ont une forme très active de sclérose en plaques . Celles qui ont une incapacité importante depuis longtemps ne pourraient probablement pas en bénéficier.» Une nouvelle voix thérapeutique pour soigner les malades atteints de sclérose en plaques

Cette découverte thérapeutique est un espoir pour tous les patients atteints de la sclérose en plaques . Cette pathologie est une maladie auto-immune qui affecte entre 70 000 et 90 000 personnes en France. Chaque année, entre 3000 et 5000 nouveaux cas sont diagnostiqués, avec une nette prédominance chez les femmes. Difficulté à la marche, fatigue, faiblesse dans les membres, douleurs chroniques font partie des symptômes de la maladie. Il n'existe aucun traitement pour soigner la SEP .