Les statines pourraient être utilisées pour limiter la progression de certaines formes de sclérose en plaques selon une nouvelle étude scientifique britannique. Les statines, médicament utilisé pour faire baisser le taux de mauvais cholestérol, serait efficace pour ralentir l'évolution de certains formes de sclérose en plaques (SEP) d'après les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue spécialisée The Lancet.

Les chercheurs de l'University College London Hospitals ont mené une étude en double aveugle (ni les médecins, ni les patients ne connaissaient la composition de leur traitement) avec 140 participants dans 3 centres de neurosciences au Royaume Uni. Les patients âgés de 18 à 65 ans étaient atteints de la sclérose en plaques progressive secondaire, une maladie invalidante pour laquelle aucun traitement satisfaisant n'existe actuellement. Ils ont reçu ou un traitement placebo ou 80 mg de simvastatine. «La simvastatine (statine) qui est largement utilisé pour le traitement des maladies vasculaires a les propriétés immunomodulatrices et neuroprotectrices qui pourraient en faire un médicament candidat pour les patients atteints de sclérose en plaques progressive secondaire » affirme le Dr Jeremy Chataway co-auteur l'étude.

Les statines réduisent l'atrophie du cerveau

« Dans la phase progressive de la SEP le cerveau rétrécit d'environ 0,6 % par an. Notre principale mesure du succès était de réduire le taux de l'atrophie du cerveau», explique le Dr Jeremy Chataway de l'University College London Hospitals, qui a dirigé l'étude. « L'objectif fut atteint puisque avec les statines, l'atrophie n'était plus que de l'ordre de 0,3 %, soit une réduction de 43 % ». Malgré des résultats concluants, les chercheurs rappellent qu'il est nécessaire de continuer les recherches sur un plus grand nombre de témoins pour valider l'efficacité et l'innocuité de ce traitement.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte entre 70 000 et 90 000 personnes en France. Chaque année entre 3000 et 5000 nouveaux cas sont diagnostiqués, avec une nette prédominance chez les femmes. Difficulté à la marche, fatigue, faiblesse dans les membres, douleurs chroniques font partie des symptômes de la maladie.