Les deux représentants algériens au 43e championnat d'Afrique des clubs champions de handball (dames) qui se déroule en Tunisie: le le CF Boumerdès et le HBC El-Biar, ont mal entamé la compétition, à l'occasion de la 1re journée disputée vendredi.

Le HBC El Biar, champion d'Algérie en titre, versé dans le groupe A, s'est contenté d'un match nul devant les Ivoiriennes de l'Habitat HBC (24-24, mi-temps : 13-12), alors que les filles de Boumerdès se sont inclinées devant les Camerounaises de TKC (23-29, mi-temps : 10-15).

Lors de la 2e journée, le CF Boumerdès affrontera samedi les Angolaises Primeiro de Agosto (15h00), alors que le HBC El-Biar sera opposé à l'autre représentant de l'Angola Petro Atlético (15h00). Chez les messieurs, la compétition qui se joue simultanément avec celle des dames, le MC Alger et l'ES Aïn Touta ont réussi leur début, en s'imposant un peu plus tôt dans la journée face aux Ivoiriens de Red Star (31-30) et les Béninois de Flowers HC (24-23).

Le "Doyen", logé dans le groupe A, rencontrera samedi pour sa deuxième sortie les Camer ounais du FAP (17h00), tandis que l'ESAT, champion d'Algérie en titre, croisera le fer dans le groupe B la JS Kinshasa de la RD Congo (17h00). Pour rappel, cette 43e édition du championnat d'Afrique des clubs champions se déroule à Hammamet et Nabeul du 30 septembre au 9 octobre.