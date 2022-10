Les sélections nationales algériennes (messieurs et dames) de Goal-Ball connaissent désormais leurs adversaires aux Championnats du monde prévus à Matosinhos (Portugal) du 7 au 16 décembre prochain, à l'issue du tirage au sort effectué dans la ville hôte et publié sur le site officiel de la Fédération internationale des sports pour visuels (IBSA).

Dans la compétition féminine, les 16 sélections participantes (record), ont été réparties en deux groupes A et B. L'Algérie évoluera dans la première poule aux côtés de la Turquie, la Corée, le Danemark, Canada, la France, le Mexique et l'Argentine, alors que la seconde poule est composée des équipes des Etats-Unis, Japon, Brésil, Australie Egypte, Grande-Bretagne et Portugal. La Russie, championne du monde sera la grande absente.

Chez les messieurs, les champions d'Afrique algériens ont été tirés dans le groupe C, très solide, avec la présence du Brésil (champion du monde en titre en 2018 à Malm? en Suède), la Turquie, l'Allemagne, le Japon, Canada, la Belgique et le Portugal (pays hôte). Le groupe D comprend la Chine, la Lituanie, l'Ukraine, les Etats-Unis, l'Iran, l'Egypte (vice-championne d'Afrique), le Mexique, la Colombie. Lors du dernier mondial de Malm?, l'équipe féminine algérienne avait terminé le tournoi en 7e position sur douze sélections participantes. Les coéquipières de Benallou Bakhta, 6e meilleure marqueuse du tournoi (17 buts), avaient été éliminées en quarts de finale face aux vainqueurs du tournoi, les Russes (1-5). En phase de poules, les Algériennes s'étaient classées en 4e position de la poule D, avec 6 points récoltés de deux succès contre trois défaites. Les trois premières places de la poule sont revenues au Brésil (13 pts), le Canada et les USA (9 pts).

Le titre du mondial avait été remporté par la Russie vainqueur de la Turquie (4-3), alors que la médaille de bronze est revenue au Brésil qui a dominé le Canada (7-2).

Côté messieurs, l'équipe algérienne a pris la 11e position sur seize sélections présentes. Le chemin des protégés du capitaine Samir Belhouchet (meilleur marqueur algérien au tournoi/9 buts) s'est arrêté en phase de poule, après avoir terminé en 6e position sur huit, du groupe A, enregistrant 2 victoires et 5 revers.

Les billets des quarts de finale du groupe ont été empochés par la Belgique (médaillée de bronze du mondiale), la Lituanie (4e), la Chine (7e) et la Suède (8e).

A l'issue du premier tour du mondial 2022 disputé en mini-championnat, les quatre équipes des groupes terminant premiers, chez les dames et messieurs, passeront aux quarts de finales, prévus durant la matinée du 15 décembre, alors que l'après-midi sera consacré aux demi-finales. Les matchs pour la médaille de bronze et la finale, ainsi que la cérémonie de clôture auront lieu le lendemain (16 décembre). Composition des groupes du Mondial de Matosinhos (Portugal):

Dames:

Groupe A : Turquie, Corée, Algérie, Danemark, Canada, France, Mexique, Argentine Groupe B : Etats-Unis, Japon, Brésil Israël, Australie Egypte, Grande-Bretagne, Portugal.

Messieurs:

Groupe C: Brésil, Algérie, Japon, Turquie, Canada, Allemagne, le Portugal, Belgique. Groupe D: Chine, Lituanie, Ukraine, Etats-Unis, L'Iran, Egypte, Mexique, Colombie.